AK Partili Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama

Çelik, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Kabil Üniversitesi'ni hedef alan, çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Çelik, "Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Her zaman Afgan halkının yanındayız. Afganistan'a çok acı çektiren tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.