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03.11.2020 - 15:43 | | AA

AK Partili Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıyı kınadı.

AK Partili Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama

Çelik, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Kabil Üniversitesi'ni hedef alan, çok sayıda Afgan'ın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetledi.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunan Çelik, "Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi bildiriyoruz. Her zaman Afgan halkının yanındayız. Afganistan'a çok acı çektiren tüm terör örgütleriyle mücadele çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den 18. yıl videosuKuruluşunun ikinci yılında Genel Başkan Erdoğan'ın aday olamadığı seçimlerde iktidarı yakalayan AK Parti, iktidardaki 18'inci yılını doldurdu. Öte yandan AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
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