AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesine tepki

Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Yüreğir 7. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti.

Kongreyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen şartlarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Sarıeroğlu, salgın sürecini sağlıkla atlatma temennisinde bulundu.

Sarıeroğlu, AK Parti çatısı altında siyaset yaptıkları için çok şanslı olduklarını, 19 yıldır dünya lideri, gönül insanı, milletin gönlünde taht kuran Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkeye ve İslam alemine hizmet etme imkanı bulmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Salgında dünyaya örnek olan bir mücadele sürecinin hayata geçirildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "19 yıldır sağlıkla ilgili hayata geçirdiğimiz yatırımlar, altyapılarımız olmasaydı, canla başla çalışan yetişmiş sağlık ordusuna sahip olmasaydık, dünyanın parayla yapmış olduğu hizmeti böylesine güçlü bir sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası kurarak ücretsiz hale getirmemiş olsaydık bu süreci bu şekilde atlatmış olamazdık." diye konuştu.

Sarıeroğlu, hem yerli hem de uluslararası arenada aşı ve tedaviyle ilgili gelişmelerle tünelin sonundaki ışığın göründüğünü vurgulayarak "Pandemi döneminde 156 ülkeye el uzatmış bir Türkiye var. Hem kendi vatandaşlarının sağlığıyla ilgili hem de 156 ülkeye kardeş, dost ve güçlü elini uzatan bir Türkiye var." dedi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımları anlatan Sarıeroğlu, bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da hastalığın tahribatlarını engellediklerini vurguladı.

"ÇEŞME AÇMAYI HİZMET SANAN CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI AĞZINA ALAMAZ"

Sarıeroğlu, Türkiye'nin uluslararası alandaki mücadelesine işaret ederek "Hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Bundan rahatsız olanlar var. Böylesine uluslararası diplomaside, Azerbaycan'ın mücadelesine destek veren bir Türkiye. Yıllar sonra Karabağ'da büyük bir bağımsızlık mücadelesi verildi ve topraklarına o özgürlük ateşini yakarken can kardeşlerimizin yanında olan bir Türkiye. Libya'da aktif siyaset yapan bir Türkiye. Kıbrıs'ta hayal olan Kapalı Maraş, bununla ilgili atılımları uluslararası diplomasiyle ataklarla hayata geçiren bir Türkiye." diye konuştu.

Bir kadın siyasetçi olarak, siyasetin gelmiş olduğu bu aşamadan çok rahatsız olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Tacizlerin, tecavüzlerin, istismarların konuşulduğu siyasi partilerin bu çirkinlikleri örtmek için yine kadınlar üzerinden kötü bir dil kullanarak farklı şeyler söyleyerek gündemi değiştirme çabalarını kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, partilerinin içerisinde yaşanan çirkinliklerin üzerini örtemezler, hepsi teker teker dökülüyor. Şimdi öylesine zavallı bir siyaset anlayışı ki Türkiye'nin bunu hak etmediğini özellikle ifade etmek istiyorum. Biz daha ne yapabiliriz, vatandaşlarımızı daha nasıl hizmetle buluşturabiliriz, Türkiye'yi daha nasıl ileriye götürebiliriz diye dertlenen bir Cumhurbaşkanının yanında siyaset yapıyoruz. Diğer tarafta görüyoruz ki iş yapmayı bilmeyen, hep söyler ya Cumhurbaşkanımız 'çöp, çamur, çukur' gerçekten çöp, çamur, çukuru Adanalılar da şu anda görüyor. İş yapmayı bilmeyen, taş üstüne taş koyamayan, çeşme açmayı hizmet sanan, bizim yaptığımız raylı sistemlerin açılışını yapmaktan başka, heykel yapmaktan başka hiçbir iş yapmayan bir anlayış, sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzına alamaz, net."

KILIÇDAROĞLU'NUN "SÖZDE CUMHURBAŞKANI" İFADESİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "Sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösteren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Dün gördünüz televizyonlarda, Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' diyen zavallı, gerçekten Türkiye'de CHP'li seçmenlere de onlara da haksızlık olduğunu düşünüyorum böyle bir genel başkanın, kimsenin haddi değil. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem özde hem de gönülde milletimizin Cumhurbaşkanıdır, o net. Halkımızın, sandıkta helal, meşru ve demokratik şekilde oylarıyla seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 'sözde' demek gerçekten millet iradesine saygısızlıktır, millet iradesini yok saymaktır ve hala bu milleti anlamamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyenler sokakla kesinlikle bağı olmayan bir zihniyetin temsilcisidir. Sokağa çıkılsa, vatandaşları anlasalar, milletimizi tanısalar, milletimizin hassasiyetlerini, ortaya koymuş olduğu görüşleri bilseler milletimizin gönüllerine taht kuran Sayın Cumhurbaşkanımızın adını bu şekilde ağızlarına almazlar. Türkiye tarihi ayrı, dünya siyasi tarihine şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız başarıları geçmiş durumda. 19 yıldır girdiği her seçimi zaferle, yüzünün akıyla, vatandaşlarımızın teveccühüyle kazanmış bir cumhurbaşkanıdır, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftan şu anda Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde halkımızın oylarıyla seçilip ilk ve tek cumhurbaşkanıdır."

"BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da tepki gösteren Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyenler bir gün önce de 'Cumhurbaşkanlığı makamının işgal eden zat' diye ifade kullandı. Hiç haddinize değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiği aşamaya gelmeniz için daha çok fırın ekmek yemeniz lazım. İnanın bu ülkeye hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Sadece ortalığı karıştırmak, kaos çıkarmak. Biz niyetlerini çok iyi biliyoruz ama ne bu millet size fırsat verir ne de yüce Rabb'im size bu fırsatı verir. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne çamur atarlarsa atsınlar ne iftira atarlarsa atsınlar, Allah doğrunun yanındadır. Aziz milletimiz de doğruları görür, yüksek ferasetiyle her zaman o doğruların savunucusu olanların yanındadır. Biz milletimiz için her daim doğruları, iyileri, güzeli yapmanın gayreti içerisindeyiz. Siz kimsiniz, ne yapmak istiyorsunuz, milletin bütün değerleriyle kavgalı bir zihniyet, faşizan bir kafa." diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın da başörtüsüyle ilgili açıklamalarını anımsatan Sarıeroğlu, "Yaşadığımız süreçlerde geçmişte ne kadar acı sebebi, ne kadar vatandaşlarımızla alakalı sıkıntıya sebep olan konu varsa her birini tekrardan gündeme getirmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. İnşallah fırsat vermeyeceğiz. Akıllı olacağız, uyanık olacağız, saflarımızı sıklaştıracağız." dedi.