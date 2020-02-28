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28.02.2020 - 15:55 | | DHA

Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısında yaralanan askerleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Pekcan, İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

Beraberindeki heyetle Hatay Devlet Hastanesi'ne gelen Bakan Pekcan, yaralı askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Doktorlardan yaralı askerlerin durumu hakkında bilgi alan Bakan Pekcan, bir süre sonra hastaneden ayrıldı. Pekcan'ın ziyareti, basına kapalı gerçekleşti.

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