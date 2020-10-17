17.10.2020 - 11:34 | | DHA
Bakan Soylu'nun, Sat Buzul Gölü kıyısında kahve keyi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 3 bin 300 metredeki Sat Buzul Gölleri'nde Türk bayrağının gölgesinde kahve içerken çekilen fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu paylaşımında, "Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş. 3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah’a şükürler olsun" ifadesini kullandı.