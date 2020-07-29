CHP Kadın Kolları Kurultayı 8 Ağustos’ta

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, kurultayın Bilkent Odeon’da seyircisiz ve sadece delegasyonun katılımıyla yapılacağını, tüm salgın önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

Köse, Türkiye’nin 2011’de ilk imzacısı olup kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin kurultayda tartışmaya açıldığını vurgulayarak, “Kurultayın gündemi İstanbul Sözleşmesi olacak. 6284 sayılı yasa kadınların güvencesi olan bir yasadır, bu da gündemimizde olacak. Kadın cinayetleri ele alınacak. Son 17 yıldır artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz. Kadının güçlenmesine yönelik yasaların çıkarılması için gerekli önerilerin sunulacağı bir teklif gündemimizde olacak” dedi.