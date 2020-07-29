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29.07.2020 - 06:59 | | ANKARA Milliyet

CHP Kadın Kolları Kurultayı 8 Ağustos’ta

CHP’de, salgın nedeniyle iki kez ertelenen Kadın Kolları 14’üncü Olağan  Kurultayı, 8 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

CHP Kadın Kolları Kurultayı 8 Ağustos’ta

 

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, kurultayın Bilkent Odeon’da seyircisiz ve sadece delegasyonun katılımıyla yapılacağını, tüm salgın önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

Köse, Türkiye’nin 2011’de ilk imzacısı olup  kabul ettiği İstanbul Sözleşmesi’nin kurultayda tartışmaya açıldığını vurgulayarak,  “Kurultayın gündemi İstanbul Sözleşmesi olacak. 6284 sayılı yasa kadınların  güvencesi olan bir yasadır, bu da gündemimizde olacak. Kadın cinayetleri ele  alınacak. Son 17 yıldır artarak devam eden kadın cinayetlerine tanıklık ediyoruz.  Kadının güçlenmesine yönelik yasaların çıkarılması için gerekli önerilerin  sunulacağı bir teklif gündemimizde olacak” dedi.

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