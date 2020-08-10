CHP'de çekişmeli kadın kurultayı

CHP’li kadınlar, dün Kadın Kolları Genel Başkanı’nı ve yeni yönetimi seçmek üzere, Bilkent Odeon’da 14. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle daha önce iki kez ertelenen kurultaya 650 kadın delege katıldı. “Eşitlik Gelecek” temalı CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı’nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın kolları başkanlığı için işaret ettiği eski Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka ile mevcut Başkan Fatma Köse yarıştı. Açılış konuşmasını yapan Köse, kadının özgürleşmesinin, tali bir mesele değil çağdaş, adil ve özgür bir toplum olmanın birinci koşulu olduğunu belirtti. İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Köse, “Bugün 6284 sayılı kanunu hedef alan, İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, açık açık katiller için kurtuluş yolu arayanlardır” diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşmasında, ülkeyi örgütlü kadın mücadelesinin kurtaracağını söyleyerek, “CHP’de üyesinden genel başkanına kadar hangi makamda, koltukta bulunursak bulunalım her makam saygındır... CHP’de iyi ile kötünün arasında seçim olmaz. CHP’de iyiler arasından bir kişi seçeceğiz” dedi.

‘İradeye ipotek’

Köse, ilk defa kadın iradesinin yok sayıldığı bir seçime tanıklık ettiğini belirterek, Kaftancıoğlu’nu hedef aldı. Köse, “İstanbul İl Başkanı’nın buraya çıkıp, ‘Değerli delegeler özgür, iradenizle oyunuzu kullanın’ demesini beklerdim. 4 gündür il il arayarak delegenin iradesine ipotek koymasını beklemezdim... Benim diğer adaya söyleyecek sözüm yok, keşke eşit şartlarda yarışsaydık”dedi. Aylin Nazlıaka ise Köse ve ekibine, partide verdikleri mücadele dolayısıyla şükranlarını sunarak şunları söyledi: “Şimdi burada İstanbul İl Başkanımız yok. Benim tanıdığım İstanbul İl Başkanımız kişiler üzerinden değil, değerler üzerinden siyaset yapar. Birilerini bir yere taşımak için değil, CHP’yi bir yerlere yükseltmek için siyaset yapar.” Emeğin önemine dikkati çeken Nazlıaka, “Birbirimizin emeğini sahiplenmek zorundayız. ‘3 günlük emek’ lafı dolanıyor. Yanlış anlamayın 25 yıl 3 gündür bu emeği veriyorum. Eğer takdir eder de beni seçerseniz mutlaka benden önceki kadın kolları genel başkanlarımızla kabul ederlerse birlikte çalışmayı çok arzu ederim” dedi.

Yapılan oylamada geçerli 514 oyun 308’ini alan Nazlıaka yeni Kadın Kolları Genel Başkanı seçildi. Köse ise 206 oy aldı.