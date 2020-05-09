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09.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

CHP’li Özkoç ve Özel’e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un kiraladığı arsayla ilgili açıklamaları nedeniyle CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

CHP’li Özkoç ve Özel’e soruşturma

Altun, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla 6 Mayıs’ta, Özkoç ve Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, 14 Nisan’da bir gazetede yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberin ardından Özkoç ve Özel tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım ve açıklamaların iftira ve hakaret niteliğinde olduğu savunuldu.

Rövanşist amaç

Hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özkoç ve Özel tarafından, “siyasi ve rövanşist” amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla Altun’un onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu ifade edildi. Suç duyurusunda,  “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelilerin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur” ifadelerine yer verildi. 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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