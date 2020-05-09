CHP’li Özkoç ve Özel’e soruşturma

Altun, avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla 6 Mayıs’ta, Özkoç ve Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, 14 Nisan’da bir gazetede yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberin ardından Özkoç ve Özel tarafından sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım ve açıklamaların iftira ve hakaret niteliğinde olduğu savunuldu.

Rövanşist amaç

Hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir kiralama sürecinin Özkoç ve Özel tarafından, “siyasi ve rövanşist” amaçlarla çarpıtıldığı ve gerçek dışı iddialarla Altun’un onur, şeref ve saygınlığını rencide eden isnatlarda bulunulduğu ifade edildi. Suç duyurusunda, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelilerin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur” ifadelerine yer verildi.