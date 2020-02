Çok sert İdlib mesajı: Rejim güçlerini her yerde vururuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki sürece ilişkin yaptığı kritik açıklamada “Şubat sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız...



Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:



SEYİRCİ KALMAYIZ: Son saldırıyla bugüne kadar İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 14’ü, yaralı sayısı 45’i buldu. İdlib’de rejim ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleriyle, İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor, katliam yapıyorlar. Herkes gözünü kapatsa, sırtını dönse de Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.



SAHADAKİ GERÇEKLER: İdlib’de amaç, kolayca işgal etmek için bölge halkını ülkemiz sınırlarına doğru hareketlenmeye zorlayarak sahayı tamamen boşaltmaktır. Bugüne kadar yapılan anlaşmalara, verilen sözlere riayet edilmesini bekleyerek en az fiili müdahaleyle süreci yönetmeye çalıştık. Ama bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara kimse uymuyor. Üstelik bir süredir bu saldırılar doğrudan askerlerimizi, Türkiye’yi hedef almaya başladı. Madem durum bu; öyleyse biz de artık lafa değil sadece sahadaki gerçeklere bakarak hareket edeceğiz. Şubat sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden yapacağız.

Başıbozukluğa taviz yok: İdlib’deki askeri gücümüzü ciddi oranda tahkim ettik. Bölgedeki muhalif gruplardan, başıbozuk hareket ederek rejime saldırı bahanesi verenlere de artık tavizsiz davranacağımızın mesajını ilettik.



İLAN EDİYORUM: Ülkemizle birlikte mücadele eden Suriyeli kardeşlerimiz, rejimi Soçi Mutabakatı sınırlarının ötesine atmak üzere harekete geçtiler. İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib’le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.



ON MİSLİYLE KARŞILIK: Türkiye’yi hedef alan herkes bunun bedelini sadece saldırı alanında değil her yerde ödeyeceğini bilmelidir. Harekât bölgelerimize tacizlere karşılık hakkımızdır. Gerektiğinde bire on misliyle karşılık vereceğimiz, en küçük ihlâli dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde kendini ne kadar büyük görürse görsün hiç kimsenin güvende olamayacağını açıkça söylüyorum.



Putin’le görüştü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: “Şu anda İdlib’de devam eden süreci Sayın Putin ile değerlendirdik. Bu değerlendirmede karşılıklı şu andaki askerlerimizin rejim güçleri hatta ve hatta Rusya’nın vermiş olduğu hasarlar konusu da ele aldık. Bu konuyla ilgili olarak da askerlerimizin Türkiye’de; Dışişleri, Savunma ve istihbaratın da Moskova’da bir araya gelmeleri konusunda Putin ile mutabakata vardık. En kısa zamanda görüşmeler yapılacak.”



Erdoğan, “Rejime mesajlarınızı ilettiniz, yeni bir süreç başlıyor, yeni bir harekât süreci mi” sorusunu, “Şu anda zaten o minvaldeyiz” diye yanıtladı.



Soçi Mutabakatı nereyi kapsıyor?





Türkiye, Rusya ve İran, 4 Mayıs 2017’de imzaladıkları Astana Mutabakatı ile Suriye’de dört ayrı güvenli bölge ilan etti. Bu güvenli bölgelerden biri İdlib’di. Mutabakatla, Suriye rejimi ile silahlı muhalif güçler arasında İdlib’de çatışmasızlığın sağlanması için güvenlik şeridi oluşturulması kararlaştırıldı. Ateşkes rejimine riayetin sağlanması noktasında gözlem noktaları kurulmasında mutabık kalındı. Bu kapsamda, İdlib’in iç kısımlarındaki şeritte Türkiye 12, sınırın dış kısmında ise Rusya 10, İran 7 gözlem noktası kurdu. Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018’de ateşkesi güçlendirmek için Soçi’de ek mutabakata vardı. Bu mutabakatla, 15-20 kilometrelik silahsızlandırma bölgesinin sınırları, sahadaki çalışmalarla belirlendi.



