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07.03.2020 - 08:42 |

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kalem sürprizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm önemli konuları not aldığı ve bugün sayısı yüzleri bulan not defterleriyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 kalem sürprizi!

Hürriyet yazarı Nuray Babacan'ın bugün yayınlanan 'Erdoğan’ın üç kalem sürprizi' yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a siyasi hayatının ilk gününden beri eşlik eden, AK Parti’nin siyasi tarihine ilişkin her şeyin yazılı olduğu kara kaplı defteri bilmeyen yoktur. Erdoğan’ın tüm önemli konuları not aldığı ve bugün sayısı yüzleri bulan not defterleriyle ilgili yeni bir ayrıntı dikkatimizi çekti.

Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. Cumhurbaşkanı, bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 kalem sürprizi

Milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan’ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.

18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan’ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiğini biliyoruz. Çünkü ilgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğunu öğrendik. Anlaşılan konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulmuş. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığını da anımsatalım.

 

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