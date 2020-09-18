Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Tekrar işi sıkmak zorundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışta açıklamalarda bulundu

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Erdoğan , "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi" dedi. Erdoğan, "Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük" diye konuştu.

"O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda" diyen Erdoğan, "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı çalışmalarıyla ilgili soruya, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" yanıtını verdi.

HAFTER KAYBEDECEK

Libya'daki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Trablus'ta çok çok olumsuz gelişmelere oldu. Sarrac'ın görevi bırakma kararı haberi bizler için üzüntü verici oldu. Darbeci Hafter eninde sonunda bu işte kaybedecek, bunu görüyoruz.

AB ülkeleri Doğu Akdeniz konusunda aracı olmaya çalıştılar. Liderlerle görüşmeler yaptık. Miçotakis'le görüşme talepleri oldu. Miçotakis'le ne görüşeceğiz, neyi görüşeceğiz.

ORUÇ REİS AÇIKLAMASI:

Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var

Biz eğer Oruç Reis'i limana çektiysek, bu diplomasi manasında olumlu bir yaklaşımdır. Oruç Reis'in bakım için çekilmesi bizim sismik araştırmalarımıza ara vereceğimiz anlamına gelmez. Bakımdan sonra Oruç Reis görevine geri dönecektir. Eğer olumlu bir tavır varsa görüşmekten çekinmeyiz. Ama Miçotakis adalarda gövde gösterisi yaparsa biz daha büyüğünü yaparız.

MISIR'LA BAĞLARIMIZ FARKLI:

Mısır ile istihbarat noktasında görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız, hiçbir engel yoktur ama Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma bizi üzmüştür.Bizim Mısır'la bağlarımız farklıdır. Mısır'la görüşmeler her an yapılabilir.