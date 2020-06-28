28.06.2020 - 16:35 | | AA
Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
MEB paylaştı! TRT EBA TV'de 'Yaz Okulu' yarın başlıyorMilli Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak 'Yaz Okulu' programları yarın başlayacak. Bakan Ziya Selçuk, 'Yaz okulu; öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor' dedi.