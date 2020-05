Fetih şöleni İstanbul’un dört bir yanını sardı: Hayatımızı bu şehre adadık

İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümü, koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirler kapsamında olsa da coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’da düzenlenen “Fetih Şöleni” etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, Ayasofya’da, Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ferruh Muştuer tarafından okunan Fetih Suresi’ni dinledi, duaya iştirak etti. Erdoğan, Fetih Suresi’nin Türkçe mealinin bir bölümünü okudu.

İstanbul’un, Fetih Suresi’ndeki müjdelere nail olmak için yanıp tutuşan bir Fatih ve en az kendisi kadar buna iman etmiş askerleri tarafından fethedildiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul kuşatması 50. gününe ulaştığında sabırsızlanır, canı sıkılır, haber gönderip Akşemseddin Hazretleri’ne bu durumun sebebini sorar. Cevap şöyle gelir: ‘Zafer için üç şartı esasi mevcuttur Padişahım. Hulusi niyet, fena hareketlerden haya, emirlere itaat.’ Fatih’i en sıkıntılı günlerinde yeniden coşturan Akşemseddin Hazretleri’nin bu mesajı esasen Fetih Suresi’nin kısa bir tefsiridir. ‘Ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni alır’ diyen Fatih, nihayet 1453 yılının 29 Mayıs’ında hedefine ulaşmıştır. O gün fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığı bu tarih, insanlığın hafızasında silinmeyecek yer bırakmıştır.”



‘Her engeli aştık’



Erdoğan, fethin yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolü olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bu şehri sadece fethetmekle kalmadık, biz ‘İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar’ diyerek onun güzelliğine güzellikler katmak için yüzyıllarımızı harcadık. Kubbelerimiz, minarelerimiz, çeşmelerimiz ve bahçelerimizle her semtini birbirinden farklı desenlere bezedik. Yedi tepesine yedi kandil yaktık, boğazına gerdanlıklar taktık. İstanbul’u çıkarttığınızda dünya tarihinin yeniden yazılması gerektiğine yürekten inanarak bu şehre sahip çıktık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet, bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Fatih’in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönüller yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Allah’ın yardımı, milletimizin desteği, gönül sultanlarının duasıyla önümüze çıkan her engeli aştık.” Erdoğan, “İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız” dedi.



‘Gölgeleyemeyecek’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okçular Vakfı’nın Fetih Kupası etkinliğinde şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz olağanüstü durumun bizim fetih coşkumuzu gölgelemesine müsaade etmiyoruz. Ata sporlarımızdan olan okçuluk ve atıcılık, salgına karşı en az riskli sporlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte geleneksel spor dallarında da yeni bir şahlanışın eşiğinde olduğuna inanıyorum.”



‘Payidar kılacağız’



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın ödül törenine katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada “Ecdadımız fethin tüm manalarını, bizzat icraatlarıyla ortaya koydular. Bize düşen de ilelebet payidar kılmak. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde bu bilinçle, bu ruhla; birilerine rağmen inadına inşa etmeye, ihya etmeye devam edeceğiz” dedi.



Boğaz’da Fetih Saygı geçişi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği” dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda Türk bayraklarıyla kendisini selamlayan teknelere el sallayarak karşılık verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik İstanbul Boğazı’nda yapıldı.



Yerlikaya: Ezelden gönül verdik



İstanbul Valiliği, Topkapı Sarayı’nda özel bir program hazırladı. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’a ezelden gönül verdiklerini belirterek “Bir çağ açıp, yeni bir çağ başlattığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz bu kutlu günde Sultan Fatih’i şükranla anıyoruz” dedi.