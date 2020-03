‘Her senaryoya karşı hazırız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, çalışmalar hakkında son bilgileri paylaştı ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



GÖNÜLLÜ KARANTİNA: Bugün itibariyle dünya çapında Kovid-19 hastası sayısı 426 bine, ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu oldu. Malum olduğu üzere bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlarla, yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza virüs buluşmasını önlemenin tek yolu kendimize gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaktır. Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında Kovid-19 yanında ilave rahatsızlıklar söz konusuydu.



SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEYİZ: Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin sebebi onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul edemeyiz. Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş, 1 milyonu aşkın sağlık personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. İlave 32 bin sağlık personeli alımıyla ilgili çalışmaları başlattık. Gelişmiş üretim gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok malzemede kendi kendimize yeterliyiz. Geçmişte bu tür kriz dönemlerinde dünyadan yardım isteyen bir ülke durumundaydık. Bugün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye’den yardım talep etmiş, bunlardan 17’sine imkanlar nispetinde gereken malzemelere gönderilmiştir. Dostlarımızı bu sıkıntılı günlerinde yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.



YAYILMAYI 2-3 HAFTADA KIRARIZ: Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanlarımızın, ekonomiyi ayakta tutmak için üretimde ve hizmet sektöründe faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini takdirle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayata dönme imkanına kavuşabiliriz. Önce insan diyen böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. Bunun için ‘evde kal Türkiye’ diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye dikkat edilmesini, temizliğe önem verilmesini tavsiye ediyoruz.



KORONAVİRÜS TEHDİDİNİ YENECEĞİZ: Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. Bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir virüs olsun hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, gücünden, dirayetinden daha üstün değildir.



G-20 liderleri ile telekonferans



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün G-20 ülkeleri liderleri ile koronavirüs salgınına çözüm aramak için telekonferans ile görüşecek.



ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle saat 15.00’te gerçekleşecek “Koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi”nde Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek. Zirveye Erdoğan, Huber Köşkünden katılacak.