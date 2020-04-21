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21.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTÄ°N ERSÃ–Z AnkaraÂ

Ä°dlibâ€™in güneyine yeni bir askeri üs

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK), Ä°dlibâ€™in gÃ¼neyinde yer alan Cebel Zaviye bÃ¶lgesinde yeni bir askeri Ã¼s kurdu.

Ä°dlibâ€™in güneyine yeni bir askeri üs
SEYFETTÄ°N ERSÖZ Ankara 

Moskova MutabakatÄ± uyarÄ±nca, 5 Martâ€™tan geÃ§erli olmak Ã¼zere ateÅŸkes kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä°dlibâ€™de hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor. Suriye rejiminin Ä°dlibâ€™in gÃ¼neyinde bulunan Cebel Zaviye bÃ¶lgesinde askeri hareketliliÄŸi artÄ±rmasÄ± Ã¼zerine, radikal gruplar bÃ¶lgeye takviye gÃ¼Ã§ gÃ¶nderdi. TSK da, Cebel Zaviye bÃ¶lgesi Bassamis kasabasÄ±na yeni bir askeri nokta oluÅŸturdu. TSK, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n da iÃ§inde bulunduÄŸu bir asker konvoyu da bu noktaya sevk etti. AyrÄ±ca TSKâ€™ya ait Ä°HAâ€™lar Ä°dlib ve Halep kÄ±rsalÄ±nda keÅŸif faaliyetlerini aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. TSKâ€™nÄ±n ateÅŸkes kararÄ±ndan bu yana bÃ¶lgede oluÅŸturduÄŸu askeri nokta sayÄ±sÄ± ise 10â€™a yaklaÅŸtÄ±. AteÅŸkes kararÄ±na raÄŸmen, Ã¶zellikle Ä°dlib gÃ¼neyindeki Esad gÃ¼Ã§leri ve radikallar arasÄ±nda zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar da yaÅŸanÄ±yor. Rejim, M4 yolunun altÄ±nda kalan bÃ¶lgeden (Gap OvasÄ± ve Cebel Zaviye) radikallerin Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± isterken, radikaller de bÃ¶lgeden Ã§Ä±kmayacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Corona virüsle mücadelede son 24 saatSaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte 4 bin 674 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulduÄŸunu, 123 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, toplam vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 90 bin 980'e, can kaybÄ±nÄ±n 2 bin 140'a yükseldiÄŸini bildirdi.
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