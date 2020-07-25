MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri İletişim Başkanı’ndan Basın Bayramı kutlaması
ABONE OL
25.07.2020 - 07:00 | | Ankara DHA

İletişim Başkanı’ndan Basın Bayramı kutlaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile İletişim Başkanlığı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanı’ndan Basın Bayramı kutlaması

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün İletişim Başkanlığımızın ikinci yıl dönümü. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yol arkadaşlarımı bugüne kadarki yoğun ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum. Her birinizle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Bugün aynı zamanda 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı. Yalana karşı hakikatin yanında yer alan, gece gündüz demeden zorlu koşullarda yılmadan çalışan tüm medya çalışanlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başarılar diliyorum. Yaşasın hakikat” ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışında medya çalışanlarının hakikat mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Altun, “İletişim Başkanlığımızın kuruluş yıl dönümünün, uzun yıllardır hasretle beklediğimiz Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılış gününe tevafuk etmesinden ötürü duyduğum derin huzur ve mutluluğu ise tarif edemem. Sağ olun, var olun sayın Cumhurbaşkanım” dedi.

24 Temmuz 2020 Milliyet'te Haftanın Özetiİşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Vakaların yüzde 46’sı İstanbul’da’‘

‘Vakaların yüzde 46’sı İstanbul’da’‘

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı alamazsınız…

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Geceyi Ayasofya meydanında geçirdiler... İlk sabah namazı!

Geceyi Ayasofya meydanında geçirdiler... İlk sabah namazı!

Sıradaki Haber