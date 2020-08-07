Kılıçdaroğlu’nun adayı Nazlıaka

CHP Kadın Kolları’nın, pandemi nedeniyle daha önce üç kez ertelenen 14’üncü Olağan Kurultayı, 9 Ağustos Pazar günü Bilkent Odeon’da yapılacak. Kurultayda, Kadın Kolları Genel Başkanı ve MYK üyeleri, delegelerin oy kullanacağı seçimle belirlenecek. Milliyet’in edindiği bilgilere göre; mevcut başkan Fatma Köse, Ayten Gülsever ve Sibel Parmaksız’ın adaylığını açıkladığı seçimlere üç gün kala, Kadın Kolları’nın kaderini etkileyecek sürpriz bir gelişme yaşandı.

Delegelere telefon

Kadın kurultayı için resmen devreye giren Kılıçdaroğlu’nun, eski Ankara Milletvekili Nazlıaka ile temasa geçtiği ve Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na aday olmasını istediği öğrenildi. Teklifi kabul eden Nazlıaka dün CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun partinin bazı il başkanlarından da Nazlıaka’nın desteklenmesini istediği öğrenildi. Bu çerçevede, kadın kolları delegelerinin aranarak “Kılıçdaroğlu’nun adayının Nazlıaka olduğu” mesajı iletildi. Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesi parti içinde bazı eleştiriler alsa da “Nazlıaka’nın iyi bir tercih olduğu ve partiye katkı sağlayacağı” görüşü de kulislerde dillendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun devreye girmesinin ardından Gülsever ve Parmaksız’ın adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Ancak mevcut başkan Köse yarışa girmekte kararlı.

‘Rotamız iktidar’

Nazlıaka, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, adaylığını açıkladı. “Ne yazık ki bu ülkede kadınlar her gün ölmeye, öldürülmeye devam ediyor. Şiddet hiç bitmiyor” diyen Nazlıaka şunları söyledi: Tüm bunlara rağmen, utanmadan İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açabiliyorlar. Umut elbette var. Umut bizleriz. Gelecek kadınların elinde yükselecek. İktidar için kadınlar en önde yürüyecek. Bu inançla ve hedefle CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na adayım. Artık kotalar bize dar; rotamız iktidar.”