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HaberlerSiyaset Haberleri Meclis Başkanı Şentop: Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir
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16.08.2020 - 00:32 | | AA

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Şentop: Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biden’lar 'our boys' dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların 'our boys' dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icabı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi 4 yıldır tartışılırken Biden, Türkiye seçimlerine müdahale niyetinde olduğunu açıklamış. Himmete muhtaç dede... Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan bir seçim yapabilseniz keşke. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir."



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