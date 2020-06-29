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29.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Oktay’dan ‘klas’ tur

Oktay’dan ‘klas’ tur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta klasik otomobil turu attı. Oktay, Yozgat OSB’de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Klasik otomobil meraklısı bir vatandaş, 1960 model aracını kullanmasını teklif etti. Teklifi geri çevirmeyen Oktay, direksiyona geçerek şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı. Oktay’a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. Yolda kendisini selamlayanlara karşılık veren Oktay, yolculuğun sonunda, otomobilin sahibine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
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