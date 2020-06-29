Oktay’dan ‘klas’ tur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta klasik otomobil turu attı. Oktay, Yozgat OSB’de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Klasik otomobil meraklısı bir vatandaş, 1960 model aracını kullanmasını teklif etti. Teklifi geri çevirmeyen Oktay, direksiyona geçerek şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı. Oktay’a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. Yolda kendisini selamlayanlara karşılık veren Oktay, yolculuğun sonunda, otomobilin sahibine teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.