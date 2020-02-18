Pentagon'a sunulan Türkiye'de 'darbe olasılığı' raporu! Soylu: Darbeye kalkışanı bu kez kimse kurtaramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RAND'in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık raporunda yer alan 'darbe olasılığı' tartışmalarına ilişkin Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat'a konuştu. Soylu, "Darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz" dedi.

İşte Fırat'ın 'Darbe ve vesayet virüsü' başlıklı yazısının ilgili kısmı:

ABD’nin CIA eliyle çeşitli ülkelerde darbe ve yönetim değişikliklerine neden olması yıllardır haberlere de kitaplara da konu olur.

Kimi “katkı”, kimi “öngörü”, kimi “CIA ajanlarının eylemli katkıları” diye geçer. Bir süredir 1947 yılında kurulan düşünce kuruluşu RAND’in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık Türkiye raporu ve o raporda yer alan “darbe” olasılığı tartışılıyor. Eşzamanlı olarak 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un açıklamaları ile “askeri vesayet” de önemli bir tartışma konusu oldu. Bu yazıda bu iki başlığa ilişkin hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel demecine, hem de güvenlik ve siyaset kurumlarının bu tartışmalara bakış açısına yer vereceğim.

SOYLU: DARBEYE TEŞEBBÜS EDENLERİ BU KEZ KİMSE KURTARAMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu aradım. FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleye dikkat çektikten sonra “Darbe tehlikesi var mı?” sorusunu yönelttim. Soylu’nun açıklaması şöyle:

“Halep oradaysa arşın burada. Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var, ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor. Tahrik yapan da eden de çalışan da tahrike gelen de 15 Temmuz’da darbecilerin karşı karşıya kaldığı süreci rahmet okurlar. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz’u rahmetle okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz.”

İkinci sorum ise “Birileri yeniden askeri vesayet istiyor” tartışması üzerine... Soylu’nun bu konudaki yanıtı da netti:

“Türkiye’nin hiçbir kurumunda vesayet talebi yok. Vesayet mirasçısı da yok. Kendi dönemlerinde Türkiye’yi vesayete bulaştırmış kişiler acaba yeniden olur mu diye bir alışkanlık, arayış içindeler.”