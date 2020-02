Son dakika haberleri | Bakan Selçuk'tan 20 bin ek atama müjdesi!

Son dakika haberi I Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, üniversiteyi bitiren gençlerin işle ilgili beklentileri olduğunu, kendilerinin de buna yönelik büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları şöyle;

(Yenilenen EBA)

Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de. Tükiye'de ders anlatma konusunda yetkin öğretmenleri seçtik. bize tüm derslerin video kütüphanesini oluşturun dedik. İstediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabilsin. Her çocuğa 3 GB hediye verdik. Tüm konuları istediği kadar tekrar edebilecek.

Kişiye özel test oluşturuyor. Öğrenciye özel bir sınav yapabiliyor. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışanlar var. Bu bana uyar diye çıkartma yapıştırdık. Okullar bilgilendirildi. Pilotları yapıldı. Bunun tanıtımını yaptık. Şimdi anne babalara çalışmalar yapıyoruz.

Elazığ’da deprem oldu. Bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini sağlayabiliyoruz. Bunu da günlük olarak takip ediyoruz. Çizgi filmler, ders destek sistemleri, öğretmenler için ücretsiz sertifika programları var.

(Ek atama müjdesi)

Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var iş ile ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek.

Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.

Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız.

(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı)

Sınıf sınıf çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alındı, velilerimiz merak etmesinler. Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar.

Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclisteki süreç devam ediyor.