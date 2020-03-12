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12.03.2020 - 15:29 | | DHA

Son dakika... CHP'den 'kurultay' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak son dakika corona virüs önlemlerine ilişki açıklama yaptı. Öztrak, "Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz ve önlemler çerçevesinde yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim temennimizdir" dedi.

Son dakika... CHP'den 'kurultay' açıklaması

Öte yandan, CHP corona virüs tedbirleri kapsamında Genel Merkeze giriş çıkışları kontrol etmek için termal kamera siparişi verdiği bildirildi.

Gelen son dakika haberine göre; CHP Parti meclisi, corona virüs önlemlerine ilişkin tedbirlerin alınmasını ve kurultay tarihini belirleme yetkisini MYK'ya bıraktı.

İstanbul'da marketlerde yoğunlukİstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.
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