06.09.2020 - 12:23 |
Son dakika... CHP'li Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı
Son dakika haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüse yakalandığını belirterek 'Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi' açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Adıgüzel açıklamasında şunları ifade etti:
Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.