Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Kimse kusura bakmasın, mutlaka yıkılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2. gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı. Burada bir otelde sabah kahvaltısını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Ayder Yaylası’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere beraberindekiler ile kısa bir yürüyüş yaptı. Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşırken, minik bir kıza oyuncak hediye etti, kucağına alıp sevdi. Yine Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayarak fotoğraf çektirirken, yayla sakini kadınlara Ayder Yaylası’nda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ardından basın mensuplarına Ayder Yaylası’nda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Erdoğan, “Çok çok güzel bir gelişme görüyorum. Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak. Yeni Ayderimiz alt yapısı ile restoranları ile özellikle havalimanın da bitişi ile beraber buraya geliş gidişler gerek yurt için gerekse yurt dışı çok daha fazlalaşacaktır. Kayak turizmine yönelik de çalışmalar devam ediyor. Tüm bunlarla beraber burada kollektif bir anlayış sağlayacağız” dedi.

Ayder’deki çalışmaların yoğun ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Erdoğan “Ayder’deki çalışmalar yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde bu tamamiyle işgal. Bunların üzerinde de ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın bunların yıkımı mutlaka olacak. Bu yıkımlarla beraber kimseyi mağdur etmeden bu inşaatların yapımı ile birlikte konutsa konut mağaza ise mağaza neyse bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak” diye konuştu.

ONU GÖRÜNCE DURDU

Makam aracıyla Ayder Yaylası'na gitmek üzere hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıhemşin ilçesi Taşpuharlar mevkisinde, yol kenarında mısır satışı yapan Ahmet Çolak'ın el sallayarak davet etmesi üzerine makam aracını durdurdu.

Makam aracından inip, Çolak'ın tezgahı yanına gelen Erdoğan, bir süre sohbet ettiği Çolak'ın kazanındaki tüm mısırları satın aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 lira verip satın aldığı mısırlarından 2'sini kendisine alırken, diğerlerinin de çevredekilere ikram edilmesini istedi. Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda Kaçkar Otel'de kahvaltılı programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmalarının bulunduğu şantiye alanında makam aracını durdurup, işçilerle sohbet etti. Sohbetin ardından işçilerle fotoğraf çektiren Erdoğan makam aracına bindi. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, arkadan gelen koruma görevlilerine ait minibüse binerek, konvoya eşlik etti.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sohbetini anlatan mısır satıcısı Ahmet Çolak, çok mutlu olduğunu söyledi. Çolak, "Yolun kenarında makam aracına el atıp, selam verdim, kendilerin bulunduğu araç durdu. Araçtan indi, mısır tezgahının yanına geldi. Hal, hatır sordu. Önceki yıllarda heyelan nedeniyle kapatmak zorunda olduğum işletmemi anlattım. Sağ olsun dinlediler. Sonra da kazanımdaki tüm mısırları satın aldı. Kendisi sadece 2 mısırı aldı, diğerlerini de çevredekilere ikram için bıraktı. Çok mutlu olduk. Davetimizi geri çevirmedi" dedi.







İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından kara yoluyla Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine hareket etti.

Yol boyunca Cumhurbaşkanlığı otobüsü üzerinden vatandaşları selamlayan Erdoğan, Ayder Yaylası'na çıkarken dönüş yolunda çay içme sözü verdiği haşlanmış mısır satan kadının yanına uğradı. Erdoğan, burada ikram edilen çayı içti ve sohbet etti.

Sevgi gösterisinde bulunanları selamlarken karşılaştığı vatandaştan sigara paketini alan Erdoğan, sigarayı bırakma sözü aldı.

Erdoğan, otobüsün üzerinden bir gencin tulum dinletisini izledi.

Daha sonra havalimanı inşaatını inceleyen Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Helikopterle Trabzon Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ana' uçağıyla, kentten ayrıldı.