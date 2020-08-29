Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Hazırlıklarımız konusunda aylardır çalışıyoruz, hep belirttiğimiz gibi hangi senaryo olursa olsun bu tedbirleri almak gerekiyor diye. Şimdi bir burukluk var elbette ama bildiğiniz gibi bu bütün dünyada ortaya çıkan bir durum. Ve Türkiye'nin de bu bağlamda her gün belli başlı ülkeleri izleyerek tedbirler noktasında gereğini yaptığını sizlerle paylaşıyoruz. Ben bugün bir sunumla başlayacağım; arkasından sizlerin soruları konusunda da ayrıntıya girme imkanımız da olacak.

(Uzaktan eğitim nasıl olacak?)

Bu önemli bir soru. Bizim bu soruya verdiğimiz cevap aslında çok net. Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Mart'tan beri bazı aşamaları paylaşıyoruz sizlerle. Başlangıçta, biliyorsunuz televizyon kanalları açtık. Bu kanalların içeriğini okul kademelerine göre doldurduk Hep şunu söyledik, dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik.

3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. Üst üste koyduğunuzda kaç yıl olacağını siz düşünün lütfen.

Canlı sınıflar yaptık. Canlı sınıf yapan ülke sayısı 3-4'ü geçmiyor. Canlı sınıf ile ilgili imkanları 10-12 kat artırıyoruz.

Öğretmen ve öğrenciler sınıflarda olduğu gibi senkronize eğitim yapabilecek.

Erişimde fırsat eşitliği olsun diye internet kotaları iki katına çıkartılıyor. Yabancı dille ilgili uluslararası nitelik bir içerik hazırladık ve sunduk. 38 ilden 189 bin civarında ğretmen canlı platformda görüşme imkanı bulduk.

Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz.

5 binde fazla lise öğrencisi uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı.

Türkiye'de ilk defa hikaye temelli müfredat çalışması yaptık.