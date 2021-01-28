Son dakika... Son anketi CNN TÜRK'te açıkladı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Mahir Ünal'ın açıklamaları şöyle;

(Siyasette 'militan' tartışması)

Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.

5. Kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Vali tabii ki Cumhurbaşkanı'ndan talimat alır. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır.

Muhalefet demek milletin yanında, ülkenin yanında durmaktır. Bunun adı muhalefet değil, yıkım siyasetidir. İşin kısaca özeti bu. Bu gündem Türkiye'yi bir karanlığa çekmektir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıt ne?

(İttifak görüşmeleri)

İYİ Parti ve Saadet'in siyasi geleneği farklı. Türkiye'nin yanında olan herkesle görüşürüz.

AK Parti'nin oy oranı

Biz her ay Türkiye gündem araştırması yapıyoruz. 3 ayrı şekilde 3 ayrı firmaya Türkiye gündem araştırması yaptırıyoruz. İki yıldan beri hiç bir araştırmada ne Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne de AK Parti'nin oylarında bir değişiklik olmadı. Yani Cumhurbaşkanımızın oynu 52'in altına düşmedi. AK Parti'nin oyu da 40'ın altına düşmedi. 40-44 bandından AK Parti gidip geliyor. Cumhurbaşkanımız da 51-54 bandında gidip geliyor.

En son yaptırdığımız araştırmayı ben size söyleyeyim. Hem performans değerlendirmeleri hem de diğer siyasi partiler ile ilgili araştırmalar burada. Hem de gündem araştırmasında soruyoruz toplumsal olaylarla ilgili halkın genel algısını da soruyoruz. Mesela burada ilginç bir veri var. Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde beğenilirlikte 5. sırada. Bunun da nasıl bir kriz oluşturduğunu düşünmek lazım.

(Erken seçim tartışmaları)

Gündemimizde bir erken seçim söz konusu değil.