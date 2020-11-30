Son Dakika... Yeni tedbirler alınacak mı? Kritik Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek.