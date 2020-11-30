30.11.2020 - 15:40 |
Son Dakika... Yeni tedbirler alınacak mı? Kritik Kabine toplantısı başladı
Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında alınacak kararlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı saat 15.35'te Beştepe'de başladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma günü, “Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız” açıklamasının ardından bugün Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar olacak.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek.
Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.
YENİ TEDBİRLERİN ALINMASI BEKLENİYOR
Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.