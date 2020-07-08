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08.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Soylu: PKK korkudan telsiz kullanmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Köy katliamı yapan PKK’dan 14 bin 582 telsiz kestirmesi alınıyordu 2016’da. 2019’da bin 122 kestirme alındı, yılbaşından bugüne kadar da ancak 200 telsiz kestirmesi oldu. PKK bugün korkusundan telsizle bile konuşamıyor” diye konuştu.

Soylu: PKK korkudan telsiz kullanmıyor

Polis Akademisi’nde düzenlenen “Polis Okulu Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı”nda konuşan Soylu, “Kim terörü finanse ediyorsa, kim legal ve meşru görünüp el altından terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz” ifadelerini kullandı. Gelecek hafta 15 Temmuz’un yıl dönümü olduğunu hatırlatan Soylu, “FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için öyle büyük bir gayret ortaya koyduk ki, bu dönemde mevcut emniyet teşkilatının üçte birinden fazlası, 93 bin 259 yeni polis memuru alındı” dedi. 

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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