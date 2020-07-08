Soylu: PKK korkudan telsiz kullanmıyor

Polis Akademisi’nde düzenlenen “Polis Okulu Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı”nda konuşan Soylu, “Kim terörü finanse ediyorsa, kim legal ve meşru görünüp el altından terör örgütüne finansal kaynak sağlıyorsa burnundan fitil fitil getireceğiz” ifadelerini kullandı. Gelecek hafta 15 Temmuz’un yıl dönümü olduğunu hatırlatan Soylu, “FETÖ tahribatını gidermek ve hizmette aksaklığa meydan vermemek için öyle büyük bir gayret ortaya koyduk ki, bu dönemde mevcut emniyet teşkilatının üçte birinden fazlası, 93 bin 259 yeni polis memuru alındı” dedi.