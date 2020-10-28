28.10.2020 - 10:58 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'a destek açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edeceğini açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir' dedi.
Şentop, '2021 Yılı Bütçe Tekliflerinin oluşturulmasında “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine” geçilmiştir. Mevcut program sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 8,4 oranında artışla bütçemiz 1.894.056.000 (bir milyar sekiz yüz doksan dört milyon elli altı bin) TL olmuştur' açıklamasını yaptı.
Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.