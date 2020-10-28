TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'a destek açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir' dedi.

Şentop, '2021 Yılı Bütçe Tekliflerinin oluşturulmasında “Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine” geçilmiştir. Mevcut program sistemine uygun şekilde tasarruf tedbirlerine azami riayet edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 8,4 oranında artışla bütçemiz 1.894.056.000 (bir milyar sekiz yüz doksan dört milyon elli altı bin) TL olmuştur' açıklamasını yaptı.