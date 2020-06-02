Yeni eylem planı çalışması başladı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından açıklanmaya başlanan 100 ve 180 günlük eylem planlarına koronavirüs salgını nedeniyle ara verilirken, normalleşme dönemiyle birlikte plan çalışmaları da yeniden hız kazanıyor. Daha önce açıklanan planda koronavirüs nedeniyle sarkmalar meydana gelirken, Cumhurbaşkanlığı’nda yeni 180 günlük planla ilgili çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından hükümetin ilk 100 gününde gerçekleştirdiği icraatların izlenmesi amacıyla başlatılan, “İcraat Programları” çalışması, koronavirüs salgını nedeniyle durdu. 100 günlük planlar daha sonra 180 gün olarak planlandı. Bu yılın başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2019 yılı değerlendirme” konuşmasında da 6 aylık atılacak adımlar kamuoyuna açıklandı.

6 aylık plan

Mart ortasında koronavirüs salgınının Türkiye’yi de etkisi altına almasının ardından planlanan birçok adım hayata geçirilmedi ve askıya alındı. Salgının etkisinin azalmaya başlaması ile 180 günlük eylem planı çalışmalarına da yeniden hız verildi. Bu ay boyunca çalışmaların yapılması ve yaz ortasında 180 günlük eylem planının açıklanması bekleniyor. Eylem planı ile ilgili koordinasyonu ise, daha önceki planlarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürütüyor.

Geliştirilen yazılım üzerinden sürekli güncellenen ve anlık raporlanabilen “izleme ve takip sistemi” aracılığı ile programda yer alan, “eylemler”, “ana hedefler” ve “alt hedefler” de izleniyor. Fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları düzenli olarak raporlanarak Erdoğan’a da sunuluyor. 6 aylık dönemler halinde oluşturulan, “İcraat Programları” ile icraatlar yakından takip edilirken, kabine toplantılarına da sunumlar yapılıyor. Virüs salgınının dünya genelinde ve Türkiye özelinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle uygulanamayan projeler, halihazırda başlatılmış olan hizmet ve projelerinin zamanında tamamlanıp hedefine ulaşması için de çalışmalar, yeni plan çalışmaları ile eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Atılacak tüm adımlar koronavirüs sonrası ortaya çıkan yeni duruma göre çalışılıyor.