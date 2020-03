Kurtoğlu: Oyuncularımızı uzaktan eğitimle çalıştırıyoruz

NERGİS AŞKIN/SKORER

Aytemiz Alanyaspor'un fizik-kondisyon anlamında başarılı olmasında büyük pay sahibi olan kondisyoner Mustafa Kurtoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nergis Aşkın : Gündemimiz tabii ki corona virüs. Şu an Alanyaspor’da çalışmalar devam ediyor mu? Önlemlerinizi ne şekilde aldınız ?

Mustafa Kurtoğlu : Ülke genelinde bütün iş kollarında olduğu gibi spor camiasında da durma noktasına gelindi. Alınan önlemler devletimizin önerdiği veya bizlerinde televizyonda izlediği önlemler dışında, tüm takımların olduğu gibi bizim kendi altyapı takımlarımız dahil olmak üzere, Alanyaspor bünyesi içerisindede çalışmalar uzaktan veya istisnai bir durum gerçekleşirse birebir çalışma ile alakalı olarak antrene edilme durumu söz konusu. Bizim aldığımız önlem olarak söylenebilecek şeylerden bir tanesi ; çok fazla takım diyebileceğimiz antrenman modelini yapmamaya önem gösterdik. Bireysel anlamda belki haftada bir gün hatta o bile yok tamamen istisnai bir durum gerçekleştiğinde yapılan bir şey. Onun haricinde kişilere antrenman programlaması atılarak, uzaktan eğitim diyebileceğimiz, uzaktan antrene edebileceğimiz, geri dönüşler alabileceğimiz bir şekilde sosyal medya aracılığı ile aplikasyonlar kullanarak hareket ediyoruz. Umarım kısa sürede biter veya önüne geçilebilir, kontrol edilebilir bir düzeye gelir. Bu süreden sonrasında da umarım alışık olduğumuz ve özlediğimiz sahalara geri dönerek antrenmanlarımız devam eder. Kazanma ve kaybetme duygusunu her hafta yaşayabileceğimiz bir ortam içerisinde bulunabiliriz.

N.A. : Futbolculara nasıl bir çalışma sistemi uyguluyorsunuz ?

M.K. : Hiçbir şekilde uzaktan yapılan bireysel antrenmanlar, ne takım halinde yapılan antrenmanların ne de kondisyon ekibiyle yapılan bireysel antrenmanların yerini tutmayacaktır. Çünkü sizlerde takdir edersiniz ki bu antrenörlük yada futbol tamamiyle bir kontrol mekanizmasıyla kurulan bir şey. Eğer siz futbolcuyu kontrol etmezseniz doğru bir şekilde kontrol edildiğini yansıtmazsanız veya istenilen verimlilik düzeyinde çalışmadığında ona bunu aktaramazsanız, hiç bir şekilde yapılan antrenman modelinin sağlıklı olacağını veya istenilen hedefe ulaşılabilineceğini düşünmüyorum. Takımımıza atılan programlar var. Bu programlar içinde tüm vücut fonksiyonlarını antrene edebileceğimiz en azından minimalize kayıpla bu süreci tamamlayabileceğimiz programlar atıldı. Gerçek anlamda söylediğimiz gibi futbolun gereksinimi olan bir sürat yada dayanıklılık, reaksiyon çalışmasının hiçbir şekilde yapılamıyor oluşu bu süreçteki kayıplara ne kadar istenmese de yaşanacağının bir öngörüsüdür. Şu anlık planladığımız bir şey var ki ; sporculara gerekli antrenman modellerini atarak en azından evde bu antrenman modellerini evde uygulayacak ekipmanlarını onlara sağlayarak, bu ekipmanlarla onların haftada 4-5 gün antrenmanların yapabilmelerini sağlamaya çalışmaktır. Şu an için önümüzdeki süreci tahmin edememenin verdiği durumla alakalı olarak yapabildiğimiz sadece bu.

N.A. : Her şey eski haline döner ve ligler tekrar başlarsa, futbolcuların kondisyonlarında farklı olarak ne göreceğiz ? Eğer bir eksiklik olacağını düşünüyorsanız bunun önünde nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz ?

M.K. : Yurt dışındaki takımları baz alacak olursak veya uluslararası yapılan turnuvaları baz alırsak bu turnuvalar içerisinde kısa ve orta vadeli yada uzun vadeli planlamaların gerçekten sekteye uğradığı, bu planlamalar içersinde tekrar ne zaman başlanacak yada nasıl bir yol haritası çizilecek gerçek anlamda bir soru işareti var, yurt dışında durum böyleyken yurt içinde yaşadığımız şeylerde çok farklı değil. Gerçekten futbol çok enteresan bir oyun. Evet genel anlamdaki bir maçta 90 dakika oynayabilmek için dayanıklılık gerekiyor fakat şunda da hemfikirizdir ki maçı kazanmak için gol atmakta bunun bir diğer yönü. Yani demek istediğim şey futbol genel anlamda bir dayanıklılık branşı gibi gözükse de asıl anlamda gol atabilmek içinde koşa vadeli yapacağınız sürat gerektiren şeylerde var içinde. Sezon başı antrenmanlarını düşünecek olursak 1.5 - 2 aylık antrenman süreçleri mevcut. Bu süreçte yapılan kamplar mevcut. Oyuncuların tamamen kontrol mekanizması içinde yediği içtiği besinlerle alakalı olarak bir kontrol mevcut. Uyku düzeni ile olarak bir kontrol mevcut. Antrenman öncesinde ve sonrasında antrenmanın içeriğinden verimliliğin yükselmesini içeren bir kontrol mekanizması mevcut. Yapılan sosyal aktivitelerle oyuncuların psikolojik anlamda bütünleşmesiyle alakalı bir kontrol mevcut. Hepsini baz alacak olursak bazen bu antrenman dönemlemeleri içerisinde çift antrenman oluyor, bu çift antrenmanların gerçekten toparlanması uzun sürebiliyor. 7 ve 10 haftalık süreçleri düşünecek olursak bazen sezonun ilk iki maçlarında bile sporcular yüzde yüzleriyle fiziksel olarak performans sergileyemiyorlar. Çünkü gerçek anlamda bu hem fizyolojik bir durum hemde kassal bir durum. Hepsini düşünürsek büyük bir problem. Oyuncuların şu anda kondisyonlarında gerçek anlamda bir düşüş, ne yaparlarsa yapsınlar evde, takım halinde antrenmanlarıyla veya fiziksel anlamda yapılan o yüklemeler ile evde yapılan antrenmanların denk olmayacağı aşikar. Fakat oyunculara evde atılan programlar, normal sezon ritüelleri içerisinde nasıl devam ediyorlarsa, şu dönemdede devam etmelerini sağlamak yada bunu yaptıklarını ummak bizim içim minimalize bir kayıpla bu süreci kapatmamıza yardımcı olacaktır. Onun yanında gerçek anlamda dayanıklılık ile ilgili bir problem yaşanacaktır. Oyuncuların hacimsel ve fiziksel olarak düşüşleri olacaktır. Futbola özgü olan sürat veya top ile yaptıkları aerobik eylemler veya bunun yanında sürat,çabukluk,reaksiyon diyebileceğimiz parametrelerce bir problem yaşanacaktır. Hepsini bir kenara koyuyorum şu an devre arası fiziksel yüklemelerinin kısa bir süre sonrasında yaşanmış olması bu durumun, oyuncuların tekrar müsabaka sürecine girdiklerine de düşünürsek, bu olasılıkta sakatlanma riskleri de fazla artacaktır. Sürecin belli olmayışı karanlık bir odada daha da karanlık yapıyor etrafı ama umuyoruz ki her şey güzel olur tüm ülkemiz için.

N.A. : Kondisyonun yanında futbolcuların psikolojiside önemli tabii ki siz nasıl iletişim kuruyorsunuz bu dönemde ?

M.K. : Aslında birbirine bağlı olan çarklardan bahsediyoruz. Bir takımın kasa vadede tek maçlık ya da uzun vadede lig maratonu boyunca göstereceği performans taktiksel ve teknik varyasyonlarla ve oyuncuların bireysel anlamdaki yetenekleri ile şekilleniyor. Uzun vadede bu lig maratonu boyunca sergileyeceği performanslar olarak durumu etkileyen şeylerden biri de fiziksel durumdur. Fiziksel durum içerisinde maçlık veya lig maratonu içinde yaşanabilecek her durum veya yaşanabilecek her türlü antrenman düzeyini yükseltme ile alakalı her durum, yapılacak antrenman modelleri ile şekilleniyor. Yapılan fiziksel durumların olumlu bir şekilde yansıyabilmesi için aslında taktiksel varyasyonunda iyi olmasını, taktiksel anlamda da bunu desteklenebiliyor olunmasına ihtiyaç duyuluyor. Durum böyleyken taktiksel varyasyonunda uzun vadede gerçek anlamda her ma, aynı şekilde antrene edilip geri dönüş alınabilmesi içinde fiziksel durumun bunu desteklemesi gerekiyor. Hem taktiksel varyasyonları hem fiziksel parametreleri etkileyen bir şeyde psikolojidir. Eğer oyuncu o gün antrenman yapmak istemiyor veya senin yaptırdığın antrenmana hazır değilse, senin yaptırdığın antrenmana kendini ait hissetmiyorsa, yaptırdığın antrenman ne olursa oldun aracına ulaşman ile alakalı olarak etkileyen bir dış etmendir psikoloji. Bu anlamda yani psikolojik anlamda zinde hissetmeleri çok önemli. Sağlıklı olmaları, yaşanacak herhangi bir durumdan etkilenmemeleri çok önemlidir. Tüm dünya ve ülke genelimde yaşanan virüs ile alakalı olarakta şu anki oyuncu grupları dediğimiz gibi programları içerisinde çalışmaya devam ediyor, onun haricinde aileleri ile olmaları onları rahat hissettiriyordur. Bunun yanı sora oyuncular ile ilgilenen bir departman mevcut. Bu departman gereğinde yapıyordur. Şu an çok büyük bir problemle karşı karşıya değiliz diyebilirim.

N.A. : Son olarak Alanyaspor’un bu sezon artan performansını neyle ilişkilendirebiliriz ?

M.K. : Röportaj genelinde bahsettiğimiz bir çok noktanın aslında yapılıyor olması ve bu yapılan şeylerin geri dönüşününde pozitif olması, bu durumu açıklayan şeylerden en net olanıdır. Tek bir yere bağlamak yada tek bir noktada buluşmak, yapılacak bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi olmak benim ilgilendiğim kasım. Fiziksel zindeliğin sağlanmadı, sakatlık problemlerinin minimalize bir şekilde yaşanması, oyuncuların oynarken istedikleri performansı sergileyebiliyor olmaları benim ilgilendiğim durum. Umarım bu şekildedir devam eder ve aynı şekilde devam etmesi içinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evde oturan birçok kişide egzersizle kalmaya devam eder umarım. Tabii burası bir performans evresi, ama umarım evde oturan insanlarda kendilerine uygun programlar bularak devam etmesi çok önemli. En azından bir esneme hareketi yapıyor olmaları günde 10 dakika, onları gerçek anlamda zinde tutacaktır. Güzel bir aktivite olacaktır kendileri içinde.

