MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Mavi Bayrak başvurularında son doğru
ABONE OL
02.12.2020 - 17:53 | | DHA

Mavi Bayrak başvurularında son doğru

Navi Bayrak için başvuru yapacak kişi veya işletmeler için son başvuru günü 4 Aralık. Başvurular ise Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne yapılacak.

Mavi Bayrak başvurularında son doğru

Alanya Belediyesi'nin yerel sorumluluğunda sürdürülecek olan Mavi Bayrak başvuruları için son gün 4 Aralık 2020. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "Mavi Bayrak, çevrenin korunması noktasındaki öneminin yanı sıra uluslararası tanıtım ve turizm avantajının elde edilebilmesi açısından da ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

 "Yabancı misafirlerimiz tatil yapmak için bilmediği, yeni tanıyacağı bir yere giderken insanların uluslararası garanti içeren ve özelliklerini bildiği bir plaja gitmek için plan yapması kolay olmaktadır" diyen Çapa, "Mavi Bayrak bu nedenle güçlü bir turizm tanıtım ve iletişim aracıdır" diye konuştu.

 2021 sezonunda Mavi Bayrak başvurusu yapacak kişi ve işletmelerin yerel sorumlu olan Alanya Belediyesi'ne müracaat edebileceklerini söyleyen Çapa gerekli bilgi, belge ve destek için kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.

Son dakika... Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplandıAşı ile ilgili son durum ne? Bilim Kurulu toplantısı başladı. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık ediyor. Son dakika gelen habere göre; Bilim kurulu üyeleri Çin'den gelecek 50 milyon doz aşının kimlere, nasıl bir sıralamayla nasıl yapılacağı stratejiyi belirleyecek. CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hafta içi marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Hafta içi marketler kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta kapanıyor?

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Başkentte bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Sıradaki Haber