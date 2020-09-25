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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi iÃ§erisinde pek Ã§ok dÃ¶neme ait eserler yer almaktadÄ±r. Ã–zellikle geÃ§ antik dÃ¶nem baÅŸta olmak Ã¼zere SÃ¼ryani ve Hristiyan dÃ¶nemine de ait mozaik eserleri bulunmaktadÄ±r.

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Â Zeugma Antik Kenti Gaziantep Ä°linde Nerede?

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, pek Ã§ok farklÄ± antik kentin ve uygarlÄ±ÄŸÄ±n eserlerini bulundurmaktadÄ±r. Konum olarak Ã¶zellikle eski dÃ¶nemlerde Orta DoÄŸu ile Anadolu arasÄ±nda yer almakta ve DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en eski kentlerinden birisini oluÅŸturmaktadÄ±r. Gaziantepâ€™te bulunan Zeugma Mozaik MÃ¼zesi Gaziantepâ€™in MithatpaÅŸa mahallesinde yer alÄ±yor. Ã–zellikle Gaziantepâ€™te gezilmesi gereken en Ã¶nemli mÃ¼zelerden birisi de Zeugma Mozaik MÃ¼zesiâ€™dir. Gaziantep ilinin merkezden yarÄ±m saatlik bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sonunda mÃ¼zeye ulaÅŸabilirsiniz.

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi TarihÃ§esi

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi en baÅŸta sanatseverlerin bÃ¼yÃ¼k ilgisini Ã§ekmektedir. MÃ¼ze iÃ§erisinde tarih, kÃ¼ltÃ¼r, sanat gibi pek Ã§ok Alana dayanan yapÄ±tlar bulunmaktadÄ±r. Bu nedenle de TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli mÃ¼zelerinden birisi Zeugma Mozaik MÃ¼zesi olmaktadÄ±r. Ä°Ã§erisinde antik dÃ¶nemle ilgili ilginÃ§ eserleriyle kiÅŸilerin dikkatini Ã§eken mÃ¼ze kiÅŸilerin sanata doymasÄ±nÄ± da saÄŸlamaktadÄ±r. Eserlerin tamamÄ± yaklaÅŸÄ±k olarak 2.500 metrekarelik bir alan iÃ§erisinde yer almaktadÄ±r.

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi Ã–zellikleri

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zelliÄŸe sahiptir. Bu mÃ¼ze DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci mozaik mÃ¼zesi olarak kayÄ±tlara geÃ§mektedir. Ãœlkemizde 2010â€™lu yÄ±llarda ziyaretÃ§ilerle buluÅŸan mÃ¼ze, bazÄ± Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

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Â OldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir alanda inÅŸa edilen mÃ¼ze sanatseverler iÃ§in oldukÃ§a dikkat Ã§ekicidir. Zeugma Antik Kenti sonucunda oluÅŸturulan mÃ¼zedeki eserler yaklaÅŸÄ±k olarak 2000 yÄ±llÄ±k derin bir geÃ§miÅŸe sahiptir. MÃ¼zenin her kÄ±smÄ±, farklÄ± mozaikler ile dÃ¶ÅŸenmiÅŸ durumdadÄ±r. Bu mÃ¼ze iÃ§erisinde Roma dÃ¶nemine ait eserler de yer almaktadÄ±r.

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi GiriÅŸ Ãœcreti

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Â Zeugma Mozaik MÃ¼zesi, haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ yerli ve yabancÄ± ziyaretÃ§ilerini kabul etmektedir. Yani mÃ¼zeyi ziyaret etmek isteyen kiÅŸiler istedikleri herhangi bir gÃ¼n mÃ¼zeye gidebilirler. KiÅŸilerin varsa mÃ¼ze kartÄ± ile mÃ¼zeye doÄŸrudan giriÅŸ yapabilirler. MÃ¼ze kartÄ± olmayan kiÅŸiler ise mÃ¼zeyi ziyaret etmek iÃ§in 20 TÃ¼rk LirasÄ± Ã¶deyerek mÃ¼zeye giriÅŸ yapabilirler. MÃ¼zeyi yaz aylarÄ±nda ziyaret etmek isteyen kiÅŸiler sabah 09.00 ile 19.00 arasÄ±nda giriÅŸ yapabilirler. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda ise bu saatler 09.00 ile 17.00 olmaktadÄ±r.

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