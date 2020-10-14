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14.10.2020 - 10:33 |

Zonguldak Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği

Zonguldak'ta, sonbaharın keyfini çıkarmak isteyenler kent ormanını doldururken, fotoğrafçılar da güzel manzaraları görüntüledi.

Zonguldak Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki Kent Ormanı'nda dökülen ağaç yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle yılın her mevsimi ilgi gören kent ormanı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle etkilemeye devam ediyor.

Zonguldak Kent Ormanında sonbahar güzelliği

Sonbaharın keyfini çıkarmak isteyenler orman içindeki eşsiz manzarada yürüş yaparken, fotoğrafçılar da güzel manzaraları görüntülüyor. Ormanda sonbahar ile ortaya çıkan eşsiz manzara, dron ile havadan da görüntülendi. 

Başta Ankara olmak üzere Bolu ve Bartın gibi çevre illerdeki doğaseverler, hafta sonları yürüyüş parkurlarında doğal manzaranın keyfini sürüyor. 

Zonguldak Kent Ormanında sonbahar güzelliği

 

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