Okullardaki erken kayıt sistemi gibi turizmde de erken rezervasyon konusunda bu yıl da hâlâ ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

“Şimdi al, temmuzda öde” kampanyaları bile hâlâ hak ettiği karşılığı görebilmiş değil. Çünkü korona tedirginliği devam ediyor.

Oysa, tatile çıkma isteği doruk noktasına çıkmış durumda.

Seyahat alışkanlığı olan kime sorsanız, valiz elde hazır bekliyor.

Tatile gidecek misiniz diye soracak olsanız, nerede o günler diyenler de tahminlerin çok üzerinde.

Peki o zaman erken rezervasyon konusunda neden kıpırdanma yok?

Görünen o ki, mutasyonlu virüs haberleri, hemen herkesi ciddi anlamda etkilemiş durumda.

Peki, bu tablo tersine döner mi?

Dönmemesi için hiçbir neden yok!

Aşılama çalışmalarıyla birlikte, hele ki yerli aşılar da vurulma aşamasına geldiğinde, tatil yerlerinde yer bulunamaz noktaya gelinirse, hiç şaşırmamak gerekir!..

Kötü senaryolar kadar iyi senaryolara da hazır olmak gerekir. Yoksa, ayağımıza gelen fırsatı kaçırmış oluruz!..

Müzelere zam!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 yılı müze giriş ücretlerine ve Museum Pass Kart ücretlerine yüzde 20 ile 35 oranında zam yaptı. 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, en ucuz müze giriş ücreti 18 TL, en yüksek müze giriş ücreti ise 120 TL oldu. Müze Kart ücretleri 60 TL olarak sabit kaldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Göreme Örenyeri giriş ücreti 75 TL’den 100 TL’ye çıkarken, Efes Antik Kenti’nin 100 TL olan giriş ücreti ise 120 TL’ye yükseldi. Diğer müzelerin giriş ücretleri ise şöyle:

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 90 TL,

Muğla Sedir Adası 75 TL,

Pamukkale Arkeoloji Müzesi 110 TL,

Ihlara Vadisi 55 TL, Side Tiyatrosu 55 TL,

İstanbul Arkeoloji Müzesi 60 TL,

Türk ve İslam Eserleri Müzesi 60 TL,

Çanakkale Troya Müzesi 60 TL, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 50 TL, Göbeklitepe Ören Yeri 55 TL.

Museum Pass Kart Türkiye 600 TL, Museum Pass Akdeniz 360 TL, Museum Pass Kapadokya 230 TL, Museum Pass İstanbul 360 TL, Museum Pass Ege 360 TL oldu.

Almanlar temkinli Ruslar heyecanlı!

Almanlar bu yılı da sanki evde geçirecek gibi. Bırakın yabancı ülkelere tatile gitmeyi, dışarıdan gelenlere de kademeli olarak sınırlamalar getiriyorlar. Yapılan tüm açıklamalar iç turizmin canlandırılması yönünde. Bu yüzden, sınırlı sayıda Alman turist gelirse moralimiz bozulmasın çünkü sadece bize değil, hiçbir yere gitmeme modundalar.

Ruslar ise bu konuda çok daha rahatlar, ülkemizi bu konuda en güvenli ülkelerin başında görüyorlar.

Rusya Ankara Büyükelçisi Yerhov, “Pandemi koşullarında, yerel makamlar, yabancı turistlerin güvenliğini ve sağlığını sağlamak için bir dizi önlem geliştirmişti. Özellikle, havalimanından plaja kadar tüm tesislerde sıkı sosyal mesafe ve maske zorunluluğu kuralları getirilmiş, hastalananların derhal karantinaya alınması ve diğer tedbirler sağlanmıştı. Bu sayede, 1.5 milyonu aşkın Rus turist içinden Antalya ve Muğla bölgelerinde sadece 438 koronavirüs vakası tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti. Belki gözden kaçanlar olmuştur, dönüş yolunda koronavirüs kapanlar da olmuştur. Ama genel olarak Türk makamlarının aldığı tedbirler etkinliğini gösterdi” derken, Rus turist akının devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Ruslarla birlikte Ukraynalılar da sanki bu yılki en önemli konuklarımız olacak...