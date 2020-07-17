Liselere Giriş Sınavı LGS sonuçları açıklandı.

Aldığı puana sevinenler de var ama büyük çoğunluk derin hayal kırıklığı yaşıyor!..

İki milyona yakın velinin kafasında, şu anda, “Hangi lise?”

sorusu var.

Üniversiteye girişte iddialı bir lise mi yoksa bir an önce hayata atılmalarına olanak sağlayacak bir meslek lisesi mi?

Çok daha vahimi, tercih sisteminin karmaşıklığı.

Yerelde 5 tercih hakları var ama pek çok mahalle ya da ilçede bırakın 5 okulu, bir iki okul bulmak bile çok zor!..

181 şampiyon?

LGS’de şampiyonlar bile sevinemedi. Çünkü 42 ilden,181 şampiyon var!

Tamam onlar istedikleri okullara girebilirler ama bir iki boşu ya da yanlışı olanların hayal ettikleri okula girmeleri şansa kalabilir!..

Kolejlerde ön kayıtlar dün başladı. Devlet liselerinde tercihler 20-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Kazananların listesi ise 10 Ağustos’ta açıklanacak.

Devlet lisesinde karmakarışık bir tercih sistemi söz konusu.

İçinden çıkana, hele hele mahallesinde, ilçesinde, sınavla öğrenci alan “nitelikli” okul bulana helal olsun deyip madalya takmak gerekir!..

Sınavla öğrenci alan liselere girmek sanki bu yıl çok daha zor olacak! Çünkü bu yıl fazladan sınava giren öğrenci sayısı, okul ve kontenjan sayısının çok üzerinde! Ayrıca, yüksek puanlardaki yığılma da yine kontenjanlardan çok fazla!

Yerel tercih?

Mahalledeki lise çeşitliliğinde bu yıl da değişen bir şey yok!

Yine hep aynı okullar!

İki okuldan biri fen ya da Anadolu lisesi ise diğeri imam hatip veya meslek lisesi! Öğrenci imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemiyorsa, gidecek yakın bir okul bulması zor.

Sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için mahalledeki okulların tercih edilmesini istemek ise tam anlamıyla bir dayatma!

Öğrenci o okullardan

birisine yerleştirildiğinde,

“Biz göndermedik, sen tercih ettin” denilecek!

Bunun adı eğitim değil, şark kurnazlığıdır!..

Hani herkes evine en yakın okullardan istediğine gidebilecekti?..

Hani hiçbir öğrenci istemediği okula zorlanmayacaktı?

Hani her mahallede ya da ilçede her tür okul olacaktı?..

Eğitimde dayatma olmaz!

Böylesi bir durum, çocuklarımızı eğitimden ve okuldan soğutur, uzaklaştırır!..

Bu nasıl başarı?

LGS’de öğrencilerin yüzde 7’si 400-500 puan aralığında yer alıyor, yani onca doping boşuna!

Asıl yığılma orta puan aralığında. Zirvedeki 100 puan aralığına adayların sadece yüzde 7’si girerken, 200-299 puan aralığına öğrencilerin yüzde 56’sı yığılmış durumda!..

Yüzde 5’lik dilime giren öğrencilerin bile iddialı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerine zor gireceği bu dağılımda, tercih sayısındaki artışın kime ne yararı olacak?

Yüzde 5’ilk dilime girenler bile gözyaşı döküyorsa, diğer adayların hali ne olacak?

Hangi okul?

LGS’de tercih sayısı 5’ten 10’a çıkmış!

Peki, bırakın mahalleyi, ilçede tercih edilecek 5 okul var mı? İşte cevabı:

“Bulunduğumuz yer 150.000 nüfuslu ilçe. 2 tane nitelikli okul var. Biri fen lisesi diğeri imam hatip. Tercih edeceğimiz 5 okul bile yokken, 10 okulu nereden bulacağız?”

Görünen o ki bu yıl yine on binlerce öğrenci için açık liseden başka çare kalmayacak!..

Öğrenciler, yerel yerleştirmeyle 5, merkezi sınav puanına göre 10, pansiyonlu okullar arasından da 5 olmak üzere toplam 20 okul tercihinde bulunabilecekler. Sınava girmeyenlerin ise yerel yerleştirmeyle 5 ve pansiyonlu okullar arasından da 5 olmak üzere toplam 10 tercih hakkı var.

Dışarıdan bakıldığında zengin bir tercih yelpazesi sunuluyor gibi gözükse de uygulamada çok farklı bir

tablo söz konusu!

Bu arada kontenjanlara bakıldığında sınıf mevcutları 32 gibi görünüyor. Peki, bu durumda, seyrekleştirme nasıl yapılacak?..

Özetin özeti: LGS’ye giren öğrencilere ve özellikle de ailelerine Allah sabır versin! Zor bir süreç. Umarız, aradıkları liseyi kolay bulurlar!..