İndirim mi, güvenilirlik mi?

Oteller, tatil köyleri, tur operatörleri hâlâ yüzde 50’ye varan indirim söylemiyle satış yapmaya devam ediyorlar! Belli ki hiç empati yapmıyorlar? Kendileri olsa ucuz olanı mı tercih ederlerdi yoksa hijyenik olanı mı?

Bu konuda, Ankara’nın ya da TÜRSAB’ın yol gösterici ve yönlendirici olması gerekir ki, bir söylem birliği olsun!.

Korona öncesinde, ücret indirimi, karar vermede en etkileyici unsurlardan biriydi ama uzunca bir süredir risk faktörü çok daha önemli hale geldi.

Pandemi yüzünden bırakın tatili, evden çıkmayanlar var.

“Evinizden daha güvenli ortamı sizin için sağladık” yönünde yaklaşımlar, eminiz ki onları bile harekete geçirecektir. Tek koşul, o güveni yaratabilmek!..

Kontrollü turizm

Biz havadan turist yağsın diye dua ederken, komşu kontrollü turizm uygulamasına yöneldi!

Yunanistan, yarından itibaren Ruslar’a sınırları koşullu olarak açma kararı aldı.

Karara göre, 21 Eylül’e kadar haftada en fazla 500 kişinin ülkeye girişine izin verilecek.

Ayrıca Rusya’dan gelenlerden koronavirüs test sonucunun negatif çıktığına ilişkin belge ve onaylanmış otel rezervasyonu isteniyor.

Rus turistler, ülkeye sadece Atina, Selanik ve Kandiye havalimanlarından giriş yapabilecekler...

Batık krediler

Turizmdeki sıkıntılar can yakmaya devam ediyor. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) bankaların kullandırdığı kredilerle ilgili temmuz ayı verilerini açıkladı.

BDDK verilerine göre bankaların turizm sektörüne kullandırdığı kredilerden vadesi geldiği halde ödenmediği için kamuoyunda ‘batık’ olarak tanımlanan takibe alınanların oranı yüzde 5.28’den 6.68’e yükseldi.

Takibe alınan ‘Batık kredi’ oranı bu yılın ocak ayında yüzde 10’a yaklaşarak zirveye çıkmış, mücbir nedenler gerekçesiyle ertelenmiş ve bu da etkili olmuştu. Umarız benzer bir yapılandırma yeniden gerçekleşir!..

İzmir Fuarı

İzmir Fuarı, ülkemizin en etkin iç turizm etkinliklerinden biriydi. Uluslararası boyuta geçtiğinde de dünyaya açılan kapımız oldu. Zamanla gücünü yitirir gibi olsa da yeniden toparlanma yolunda.

Bu yıl 89’uncusu “Akdeniz” temasıyla Kültürpark’ta düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı.

Başkan Soyer, “Bu zor günlerde moral bulmak, dayanışma duygularımızı güçlendirmek ve her hanenin yaşadığı ekonomik sıkıntılara bir nebze çözüm bulmak adına İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, İzmir’e ve ülkemize iyi geleceğine inanıyoruz” dedi.

Maske, mesafe ve temizliğin ön planda olduğu fuar, 8 Eylül’e kadar konserler, tiyatro, sinema gösterimleri ve eğlenceli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak…