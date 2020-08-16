Sezon bitti mi yoksa daha yeni mi başlıyor?

Korona nedeniyle değişen sadece akademik takvim olmadı.

Turizm takviminde de köklü değişiklikler var.

Yüz yüze eğitimin ötelenmesi turizm sezonuna yeni bir hareketlilik getirdi.

Yine aynı şekilde bazı ülkelerin güney sahillerimize vize vermesi yüzleri güldürdü.

Rusya ve Almanya’nın Akdeniz sahillerine uçuş yasağını kaldırmasının ardından hafta başından itibaren özellikle Antalya Havalimanı’nda hareketli saatler yaşanmaya başlandı.

Antalya’ya hemen her gün yüzlerce uçak iniyor ve on binlerce turist geliyor.

Yabancı turistlerde ilk sırayı Rusya alıyor, sonra sırasıyla, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve

Polonya geliyor.

Önümüzdeki günlerde Alman turist sayısının daha da artması bekleniyor.

Peki devamı gelir mi?

O biraz da bize bağlı!

Sağlık kurallarına sıkı sıkıya uyar ve pandemiyi kontrol altına alırsak, önümüzdeki aylarda turist yağmaya devam eder!..

Kafalar karışık

Turizme yönelik tüm mekânlar açıkken, okulların uzaktan eğitime yönelmesi kafa karıştırmaya devam ediyor!

Bu konudaki negatif algının değişmesi konusunda hiç çaba gösterilmemesi ise çok enteresan.

En azından, eğitimin turizm için feda edilmediği, başka kaygıların söz konusu olduğu, öğrencilerin hareketli, turistlerin ise sabit olduğu çok farklı şekillerde vurgulanabilir ve orta yol bulunmaya çalışılabilinirdi ama o bile yapılmıyor!

Turizm sektörü ve tedarikçileri sevindireceğiz diye eğitim sektörü ve tedarikçilerini küstürmemek gerekir!..

Turizm çeşitliliği

Korona, hemen her alanda olduğu gibi turizmde de tüm ezberleri bozdu!

Klasik turizm geleneklerini yerle bir etti, yeni açılımlar getirdi. Turizm çeşitliliğinin daha da artırılması adeta zorunlu hale geldi.

Bakanlık ve sektörün diğer temsilcileri geleceğe yönelik nasıl bir beklenti ve atılım içerisindeler, belli değil!

Günü kurtarmaya çalışmaktan henüz geleceğe odaklanabilmiş değiller! Kafalarını kumdan çıkartma zamanı geldi de geçiyor!..

En güvenli ulaşım?

Tatilcilerin en büyük korkusu hâlâ ulaşım!

Kendi olanaklarıyla gidenler gidiyor ama toplum taşıma aracı kullananların korkusu hâlâ geçmiş değil.

Hava ulaşımı olduğu kadar kara ve deniz ulaşımı da gözlerini korkutuyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın ya da ulaşım sektörünün, seyahat severleri ikna edecek inandırıcı tanıtım yapmaları, hareketliliği artıracaktır.

Artılar, eksiler neler, doğru zamanlama, doğru ücretlendirme ve güvenilir güzergâhlar, tedirginliği olanları cesaretlendirecektir!..