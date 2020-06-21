Sınav bitti şimdi tatil zamanı

1.8 milyon öğrenci ve milyonlarca veli için dün çok zor bir gündü.



Tatile çıkmak için Liselere Giriş Sınavı LGS’nin aradan çıkmasını dört gözle bekleyen veliler, eminiz ki bugünden itibaren en yakın tatil beldesine kendilerini atacaktır…



Önümüzdeki hafta da üniversiteye giriş sınavı var o da aradan çıktığında, şu ana kadar aradıklarını bulamayan turizmcilerin yüzü gülecektir.

Tatil beldelerinde otel ve restoranların pek çoğu hâlâ açılabilmiş değil. Bazıları, bu sezon hiç açılmayacakmış! Haksız da sayılmazlar çünkü kapılarını çalan yok!



Bu arada ödeme güçlüğü içerisine düşen işletmelerden sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olanların yararlanıyor olmasına da ciddi anlamda tepki var!..



Zor bir sezon olacak, bu sezonu, az hasarla kapatanlar, gelecek yıl ayakta kalma şansı yakalar ama birçoğu bu fırtınaya dayanamayabilir. Onlara bu şansı tanımak gerek!..



Kritik mahkeme kararı



Almanya ile turizm konusunda son aylarda yıldızımız hiç barışmadı.



Ciddi olarak örtülü ambargo uyguluyorlardı. Devreye yargı girdi.



Türkiye’nin de içinde bulunduğu ülkelerden dönüşte 14 günlük karantina kararı, mahkemeye taşındı ve sonuç, bizim açımızdan da sevindirici?

Mahkeme, eyalet hükümetine yasayı düzeltmesi ve “Hangi durumlarda karantina uygulanacağının belirlenmesi için” süre verdi.



Bu karar çerçevesinde, vatandaşlar, ülkeye döndüklerinde, kendileriyle ilgili bir şüphe olmadığı gerekçesiyle karantinada kalmak zorunda kalmayacak.



Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin aldığı kararın bir benzerini bir süre önce Aşağı Saksonya Eyalet Mahkemesi de vermişti.



Almanya’da yaşanan bu gelişmelerle birlikte Türkiye’den Almanya’ya dönüş yapanların karantina altına alınmasının da önünü kesilmiş oldu.

TUI de zordaysa diğerleri ne yapsın?



Avrupa seyahat pazarının en büyük grubu konumundaki TUI, korona salgını nedeniyle yeniden yapılanma ve küçülme kararı almış.

TUI’nin, kâr marjlarının düşmesi gerekçesiyle, Fransa’daki toplam 70 satış acentesini satacağı belirtiliyor.



Eyvah, eyvah dedirten bu durum, umarız diğer seyahat şirketlerinde de yaşanmaz! Yoksa yeniden yapılanmaları zor olur. Bu da seyahat özgürlüğünü ve ücret skalasını önemli ölçüde sekteye uğratır.



