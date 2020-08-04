Tercih rehberi, psikoloji ve üniversite özerkliği?

Milliyet, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarının yanı başında.

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Üniversite adayları için tercih maratonu 6 Ağustos’ta başlıyor. 200’ün üzerinde üniversite arasından tercih yapacak adaylar, hangi üniversiteyi seçmeliyim, hangi bölüme girersem iyi bir kariyere sahip olurum, tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim, puan mı önemli, başarı sırası mı, sorularının cevabını arıyor.

İşte bu noktada, çarşamba gününden itibaren başlayacağımız yazı dizisinde de kafanıza takılan her sorunun cevabını bulabileceksiniz!..

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Açık psikoloji?

Psikoloji eğitiminin açıköğretimi olur mu, olmaz mı?

“Bugüne kadar pek çok bölümde oluyordu da psikolojide neden olmasın” diyenler kadar, “Psikoloji insanların ruh sağlığını direkt ilgilendiren uygulamalı bir alandır, açıköğretimi olmaz” diye karşı çıkanlar da var!

Olayın çapı giderek büyüyor!..

Açıköğretim Psikoloji’ye İstanbul Üniversitesi 700, Ankara Üniversitesi de 500 kontenjan ayırmış!

Kimileri en azından, daha önce açıklandığı gibi sınırsız kontenjan verilmedi diye teselli bulurken, kimileri de tümüyle kaldırılmasını istiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan eleştirileri ciddiye alarak, Eğitim Politikaları Yüksek Kurulu’na, bu konuyu enine boyuna incelemeleri için talimat verdi!

Kurul, bugün toplanıyor.

Nasıl bir karar alacaklar, merakla bekleniyor.

İptal kararı çıkarsa, 2020 Üniversite Kılavuzu revize edilecek mi?

YÖK, ÖSYM, İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, aldıkları kararın arkasında duracaklar mı?

Kurul, kaldırılsın kararı alır ve bu bölümler kapatılırsa, üniversite özgürlüğü ne olacak?

Üniversiteler, hani özerkti sorusu yöneltenlere ne cevap verilecek?..

Enteresan hem de çok enteresan bir tartışma konusu ve hangi yönde karar alınırsa alınsın, tartışmaların sona ermesi yerine daha da alevleneceği kesin!

Böylesi bir kararı, yeni açılan üniversiteler ya da para kazanmak için bazı paragöz vakıf üniversiteleri almış olsaydı, hadi bir ölçüde anlamaya çalışırdınız ama ülkemizin en eski ve en köklü iki üniversitesinin almış olması, tesadüf olmamalı!

Elbette bir bildikleri vardır, açıklarlarsa, en azından karar alıcılar ve tartışmacılar doğru bilgilenmiş olur! Tartışmalar, doğru zeminde ilerler...

Taraflar ne diyor?

Konuyu Twitter’da da ele aldık ve mesaj yağdı. İşte onlardan bazıları:

- Bu konu anlamsız tartışılıyor. Yani bu ülkede diplomalar arasında veya üniversiteler arasında fark mı var? Psikolojiyi elitler okur, örgün eğitime giremeyen okuyamaz diye bir kural mı var? Kaldı ki açık ve uzaktan eğitim diye diplomaya yazılıyor.

- Pandemi herkese gösterdi ki; uzaktan da oluyor her şey. Ama uygulama ve yönetme önemli. Biz hâlâ bir şeyleri kısıtlama derdindeyiz.

- Ankara Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya bölümü de açtı! Bu konu hakkında bir paylaşım göremedim. Coğrafya önemsiz mi?

- İşletme, İktisat, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sosyoloji de açıköğretimde olmamalı o halde. Bu bölümler için de inceleme başlatılmalı.

- İlgili üniversitelerin alanla ilgili akademisyenlerinin bilgisi yok, onayı yok, desteği yok. Duruma itiraz edip olamayacağını ifade ediyorlar. Buna rağmen saçma bir ısrar var. Neye dayanarak bunu yapıyorlar?

- Edebiyat, tarih, coğrafya, çocuk gelişimi bölümleri için de bu yapılsa keşke. Ayrıca AÜ açıköğretime dil bölümleri açılacak denildi. İngiliz Dili ve Arap Dili bölümleri açıköğretimden okunabilir mi?

- Ülkemizde mezunları sağlık lisansiyeri olan ve hâlâ meslek yasası olmayan psikoloji alanı, yetersiz eğitimle herkesin psikolog olabileceği bir düzende suistimallere açık hale gelecektir. Birey ve toplum sağlığı için mevcut koşullarda açıköğretim fikri risklidir.

- Psikoloji lisans eğitimi uygulama, deneyim aktarımı, iletişim, tartışma, nicel ve nitel araştırma, gözlem, yorumlama, proje hazırlama gibi açıköğretimle sağlanamayacak dinamiklerden oluşmaktadır.

- İstanbul ve Ankara üniversiteleri iptal kararına rağmen bilimin karşısında durmak isterse, tabelasındaki üniversitesi ibaresini kaldırsın, İstanbul ve Ankara Diploma Dağıtım ofisi yapsın. Çünkü üniversiteler bilimi reddedemez bilimle mücadele edemez, ederse üniversite olamaz.

- Pandemi ve benzeri olağanüstü geçici durumlar dışında, psikoloji lisans eğitiminin çevrimiçi/uzaktan eğitime ve açıköğretime uygun olmadığını açık bir şekilde belirtiriz.

Özetin özeti: Umarız her açıdan en doğru kararlar alınır!..