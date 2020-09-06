Üniversitelerde uzaktan eğitim, mobil indirim, korona ve ticaret

Üniversitelere yönelik bağlayıcı bir karar, tavsiye niteliğinde de olsa nihayet alındı. Teorik dersler uzaktan, uygulamalı dersler de ancak çok kontrollü bir şekilde yüz yüze gerçekleştirilebilecek!

Daha önce yüz yüze eğitim kararı alan üniversiteler, eğitim şeklini ve eğitim takvimlerini yeniden gözden geçiyor!..

Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı YÖK’e, YÖK de rektörlüklere tavsiyelerde bulundu!

Bu karar çerçevesinde, üniversitelerdeki güz dönemi teorik dersler, uzaktan ve dijital ortamda gerçekleşecek. Uygulamalı dersler için ise katı kurallar getirildi.

Geç de olsa doğru alınmış bir karar!

Peki ya KPSS’ler ne olacak?

Örneğin bugünkü öyle ya da böyle yapıldı. Ya sonraki KPSS’ler ne olacak?

Ertelenmesi moral çöküntüsü yaratır, yapılması da riskleri beraberinde getirir yönünde endişeler var!

Olmalı mı, olmamalı mı?

Zor bir karar!

Eminiz ki herkes için özellikle de ülkemiz için en doğru karar alınır!..

Bursluluk sınavı

Üniversitelerdeki eğitim ve diğer sınavlarla ilgili tartışmalar devam ederken, dün bursluluk sınavı yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına genelde uyuldu ve maske konusunda da ciddi sıkıntılar yaşanmadı. Velisiyle gelen çoktu. Onları da tebrik etmek gerekir, çünkü önceki sınavlara göre çok daha titizdiler!

Bugünkü KPSS’de de kurallara uymayanları kırmadan, dökmeden nazikçe uyaralım. Başkalarından beklediğimiz özeni önce kendimiz gösterelim!

Her şey çok önemli ama sağlık çok daha önemli!

Bunu bir kez daha test etmeye ya da hafife almaya hiç ama hiç kimsenin hakkı yok!..

Ticaret önemli ama!

Ülkemiz için hatta tüm dünya için ticaret çok önemli.

Hayatın devamlılığı için eğitim gibi ticaret de olmazsa olmazların başında geliyor.

Tabii eğer hem bireysel hem de toplum sağlığı konusunda riskler söz konusu değilse. Ticaret odaları üyelerinin haklarını koruyabilmek ve ayakta kalabilmelerini sağlamak için mücadele veriyor. Bu çerçevede alınan kararlar yeniden gözden geçirilsin istiyorlar. Haksızlar mı? Hayır.

Eminiz ki hepsinin birinci önceliği, üyelerinin ve yakınlarının sağlığıdır. O olmazsa, gerisinin teferruat olduğunu en iyi onlar bilir.

Siftah etmeden kepenk kapayan çok esnafımız var ama bu zor günler de elbette geçecek. İşte o zaman bu kayıp ve zararlarını fazlasıyla telafi edecekler ve o günler çok uzakta değil!..

Eğer herkes üzerine düşeni yaparsa, başkalarından beklediği kuralları önce kendisi yerine getirirse, her şey çok daha hızlı ve çok daha güzel olacak...

Sağlıklı, sabırlı ve hoşgörü olmaya devam...

Kolay ve ucuz erişim

Görünen o ki uzaktan eğitim uzunca bir süre daha devam edecek.

Uzaktan eğitimin olmazsa olmazı ise internet erişimi ve maliyeti!

Başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcılar, uzaktan eğitim boyunca öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına, sınırsız ve uzun süreli internet erişimini ücretsiz ya da çok ucuza sağlayamazlar mı?

Böylece dersler daha ulaşılabilir ve verimli hale gelir.

Çünkü mevcut paketler çok hızlı tükeniyor ve herkesin bu iş için ekstra bir bütçesi yok!

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemeli, devlet de bu konuda tüm taraflara destek olmalıdır!..

Özetin özeti: Bugünler de geçecek ama öyle ama böyle! Akıldan, bilimden, saygıdan disiplinden asla vazgeçmeden!..