Zamanın yapamayıp şarkıların yaptığı

Şarkıları dinlerken aklımdan sık sık şu cümle geçti: “Murathan Mungan’ın şarkı sözü yazıyor olması bizim için büyük lüks”. Çünkü kim ne derse desin şarkılar kadar insana doğrudan nüfuz eden çok az şey var ve günümüze bir müzik eşlik edecekse sözlerin Mungan’ın kaleminden çıkmış olması biraz ‘şiir katacaktır’ sıkıntılı hayatımıza. Hangi şarkıları dinlerken? 7 Şubat’ta Pasaj Müzik & Garaj Müzik etiketiyle yayınlanacak olan “2020 Model” albümündekileri. Tamamı Murathan Mungan’ın kaleminden çıkmış 26 şarkı.



Aslında dilden dile gezinen şarkılarının bir kısmını alır, yeni yorumlarla piyasaya sürebilirdi, biz de bayıla bayıla dinlerdik gene. Ama kolaya kaçmayı tercih etmemiş, şarkıların çoğu bu albüm için bestelenmiş. Cover olanların özelliği de ilk kez cover’lanıyor olmaları; Cem Adrian’ın “Eskidendi, Çok Eskiden” ve Çağatay Akman’ın “Otel Odaları” yorumları gibi.

Murathan Mungan’la Milliyet Sanat dergisi için bir araya geldik ve şarkıları beraber dinledik. Söyleşimiz derginin şubat sayısında mevcut. Bense albümü sabırsızlıklar beklemekteyim. En çok galiba Şebnem Ferah’ın söylediği Sunay Özgür bestesi “Aşktan Nasıl Gidilir”i tekrar dinlemeyi bekliyorum ki bu zaten albümün başlama vuruşunu yapan şarkı; onunla karar vermiş Mungan projeye. Sunay Özgür Hande Mehan yorumuyla yer alan “Pencerelerde”nin de, Teoman’ın söylediği “Yaz Yanığı”nın da bestecisi.

Gaye Su Akyol’un bestelediği “Kalp Tamircisi Kadın” da kulağımı ilk anda tavlayanlardan. “Adamları gözünün gamzesinden tanıyan”, “Her kahkahası sanki yara bandı” olan bu kadını çok tanımak isterdim doğrusu. Bir diğer matrak kadın şarkısı “Ezber”(Beste Can Algeç). “Her yağmura ayrı şemsiye açarım / Nakarat sevmem, hep yeniden başlarım” diyor, Six Pack de şahane söylüyor.



Erkeklerin payına “Hoyratım, bencilim, korkağım / Sıkıya geldim mi kaçar giderim” diyen “Sert Adam” (Beste ve yorum Can Algeç) ve Batu Akdeniz imzalı “Zalime Kolay” gibi şarkılar düşüyor, onlar da şapkayı önlerine koyup düşünsünler. Murathan Mungan’ın 80’lerde yazdığı, sahnelenmemiş müzikali “Şarkıcı Kız Kezban’ın Önlenebilir Yükselişi”nden Selim Atakan imzalı üç şarkı var albümde. Nuri Harun Ateş’in söylediği “Ters Bir Orantı” yüksek temposuyla çok eğlenceli. Nazan Öncel “Bir Bilsem, Ah Bilebilsem”i tipik bir Öncel şarkısı olarak besteleyip yorumlamış. Derya Köroğlu’nun “Böyle de Güzeliz”i umut dolu bir direniş şarkısı olarak en sevdiklerimden oldu. Jehan Barbur’un seslendirdiği Serdar Ateşer bestesi “Kırılgan” “Bir yanım çılgın nar ağacı / Bir yanım buz sarayı” sözleriyle yazarını hatırlattı bana.



26 şarkıdan söz edecek yerim yok, herkes kendi keşiflerini yapacaktır. Murathan Mungan albümdeki tema ve sound çeşitliliğine önem veriyor. Hakikaten hem rock’tan elektronik’e uzanan geniş bir yelpazesi var hem de hayata dair her şeye dokunuyor bir ucundan. Sonunda da açıp baştan okumak istediğiniz bir kitabın kapağını kapatır gibi hissediyorsunuz. Son sayfada sizi Ozbi’ye eşlik eden Murathan Mungan’ın kendi sesi uğurluyor. Beni en çok etkileyen sözlerden biri, Zeynep Casalini’nin söylediği, Fuad Abdullah bestesi “Bana Yarın Sor”da geçen “Şarkılar yapar zamanın yapamadığını” cümlesi oldu. Çünkü başlarken dediğim gibi, hayatın eksik yanlarını müzik tamamlayabilir diye düşünenlerdenim. İnsanı hayatın hoyratlığından uzaklaştırabilir, anılarımıza fon müziği olur, teselli eder, duygulandırır, düşündürür, bizi bir parça da olsa değiştirir mutlaka, şarkıların böyle bir gücü var.