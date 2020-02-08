İyimserlik kazandırıyor

Son dönemde pek çok araştırma iyimserlikle sağlıklı olmak arasında güçlü ilişkiler ortaya koydu. Hepimizin aradığı daha stressiz bir hayat için de avantaj iyimserlerin.

Dünyada yayılmaya başlayan koronavirüs paniği, ülkemizde ardı ardına yaşanan depremler, uçak kazası, çığ derken, şu sıralar karamsarlığa teslim olmak hiç de zor değil! Tam da bu esnada, geçen hafta New York Times gazetesinde Jane E. Brody imzasıyla yayımlanan “İyi Taraftan Bakmak, Sağlığınız İçin İyi Olabilir” başlıklı yazı imdadıma yetişti. Makaleye göre, yakın zamanda paylaşılan uzun süreli çalışmalar, kardiyovasküler ve diğer kronik rahatsızlıklar geliştirme riskinin düşüklüğü ile iyimserlik arasında bağlantı bulunduğunu gösteriyor. Ve uzun ömürlülüğe de katkı sağladığını...

Optimizmin etkisi

Makalenin bizleri heyecanlandıran noktası optimizmin sağlık üzerine direkt etkisini gösterir nitelikte biyolojik kanıtları ele alması. New York’taki Mount Sinai St. Luke’s Hastanesi’nde kardiyolog ve alanın öncü araştırmacılarından Dr. Alan Rozanski ve ekibi, 221 bin 319 katılımcının yer aldığı 15 çalışmayı analiz etmiş. Jama Network Open’da eylülde yayımlanan çalışma, daha iyimser kişilerin kalp krizi geçirme ya da diğer kardiyovasküler hastalıklar geliştirme ihtimalinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmış. Ayrıca ölüm oranlarının kötümser katılımcılara göre daha düşük olduğu ortaya konulmuş. Her vakada iyimserlik ile düşük hastalık riski arasında güçlü bir ilişki bulunduğuna işaret eden Dr. Rozanski, iyimserlerin sağlıklarına daha fazla özen gösterdiğini, egzersiz yapma ve iyi beslenme ihtimallerinin daha fazla, sigara içme ihtimallerininse daha düşük olduğunu söylüyor. “Kötümserler gün boyunca vücutlarını kortizol, norepinefrin gibi stres hormonlarıyla sarıyor. Kötümserlik vücuttaki enflamasyonu artırır ve diyabet gibi metabolik hastalıkları besler. Amerikan Kalp Birliği’nin kardiyovasküler hastalıklar için risk saydığı depresyonda da etkilidir” diyor. Bir diğer araştırma, ABD’deki Chapman Üniversitesi’nden psikolog Julia K. Boehm ve çalışma arkadaşlarına ait. İyimserlik ile beslenme, fiziksel aktivite ve sigara içme arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim insanları, iyimserlerin daha fazla sağlıklı davranışta bulunduğunu ortaya koymuş. Boehm de iyimserliğin problem çözmeye teşvik ettiğini, sorunlarla daha etkin yollarla başa çıkmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Bardağa dolu tarafından bakmanın faydalarını gösteren son araştırma örneğinde ise kadın ve erkek hastalara ait onlarca yıllık veriyi inceleyen Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünden Lewina O. Lee ve ekibi, yüksek iyimserlik seviyesine sahip kişilerin daha uzun yaşadıklarını görüyor. İyimserlerin zor durumlara farklı açıdan bakmayı daha iyi başardıklarını söyleyen Lee, hayata karşı “yapabilirim” tavrını benimsemeye daha yatkın olan iyimser kişilerin istenmeyen durumlar karşısında engelleri aşmaya çalışmada ısrarcı olmaya daha meyilli olduklarını anlatıyor.

İyimserliğinizi beslemek için...

- Hayatınızda sizi mutlu hissettiren, minnettar olduğunuz şeyleri yazarak somutlaştırın.

- Bir mutluluk günlüğü tutmaya başlayın.

- Farkındalık çalışmaları yaparak düşüncelerinizle bağlantıda kalmaya çalışın.

- Olumsuzlukları beklemeden rutininizde sizi yükseltecek neşe sığınaklarınız olsun. Her zaman bir seçeneğiniz olduğunu hatırlayın.

- Hayal kurmayı bir alışkanlık haline getirin.

Sonradan öğrenilir mi?

“Kronik kötümserlerin iyimserlik geliştirmek adına yapabilecekleri bir şey yok mu?” sorusu için Dr. Alan Razanski’nin önerilerine bakalım:

- İlk adım olarak negatif düşündüğünüzde kendinizi yakalamayı öğrenin ve olaylara bakış açınızı değiştireceğinize dair kararlı bir tutum takının.

- Düşünce biçiminizin o durum hakkındaki tek düşünme şekli olmadığını fark edin. İkinci aşamaysa o düşüncenin yerine inandırıcı olan daha iyi bir düşünce koymak.

- Daha tatminkar hissetmeye çalışmak gibi alıştırmalarla zaman içinde ‘pozitif düşünme kası’ geliştirmeye çalışın. Tıpkı bir vücut kasını geliştirir gibi...