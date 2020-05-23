Yüz binlerce genç ve ailesinin gündemi üniversiteye giriş sınavı. Uzman diyetisyen Ezgi Pekgöz’den sınava sayılı günler kala öğrencileri bu maratona hazırlayacak beslenme tüyoları aldık

Temel Reis’in ıspanak yiyerek bir anda nasıl güçlendiğini izlemiş bir kuşak olarak, besinlerin başarıya giden yolda ne denli mucizevi bir etkisi olabileceğini hayal gücümüzde canlandırabiliyoruz. Bilimsel çalışmalar da yediklerimizin bu kadar hızlı olmasa bile başarımız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. İngiltere’de “İnsan Beslenmesi” üzerine yüksek lisansını tamamlayan uzman diyetisyen Ezgi Pekgöz sınav öncesi beslenmenin kritik önemine dikkat çekiyor. “Yanlış besinlerle kendinizi yorgun, mutsuz ve dikkatsiz hissettiğiniz bir girdaba da sokabilirsiniz, doğru besinleri tercih ederek sınav maratonunda kendinize güç de katabilirsiniz” diyen Pekgöz’ün sınav maratonuna uygun beslenme tüyolarından yararlanabilirsiniz.

Hafızanızı güçlendirin

Ders çalışırken motivasyonu artırmak, zihinsel performansı yükseltmek için; süt ve türevleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyvelerle tahıl tüketmeye önem verin. Sınava bir hafta kala, haftada 3-4 gün mutlaka balık eti tüketin. En etkili Omega-3 kaynakları yağlı balıklardır. Bu açıdan iyi bitkisel kaynaklar ise keten tohumu, soya fasulyesi, kabak çekirdeğidir. Bu yağlar hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi ve konsantrasyonu artırır. Sınava kadar öğrencilere her gün 3-4 adet ceviz veya 5-6 adet badem yemelerini de tavsiye ediyorum.

Beyninize ihtiyacını verin

Beynin verimli çalışması için yiyeceklerden gelen enerjiye ihtiyacı var. Beyninize ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmek adına gün boyunca düzenli bir glikoz (enerji) seviyesini tutturmak önemli. Bu nedenle gençlerin; sınava kadar 3 ana, 2-3 ara öğün şeklinde dengeli beslenmelerini öneriyorum. Kahvaltıda yumurta, tam tahıllı ekmek, badem, ceviz, yoğurt veya süt, süzme peynir veya yulaf ezmesi yiyebilirler. Yumurtayı özellikle vurguluyorum; çünkü yumurta sarısında bulunan kolin, bilişsel performansı ve hafızayı geliştiriyor.

Kahve yerine yeşil çay

Sınav yaklaştıkça öğrencilerin kahve tüketimi artıyor. Çünkü uyanık kalıp daha fazla çalışabilmek için öğrenciler genellikle kafeine başvuruyor. Oysa kahvenin sadece kısa süreli destek sağladığı, uzun vadede ise migren ve yorgunluğa neden olduğu biliniyor. Bu nedenle günlük tüketimi bir bardak kahveyle sınırlamakta fayda var. Yeşil çay hem konsantrasyon artırıcı özelliği hem de kafein içeriği sayesinde bu dönemde kahvenin yerine iyi bir seçenek oluşturuyor. Sınavdan önceki birkaç gün ise akşamları uyku düzenini sağlayabilmek adına kafein içeren ürünlerden uzak durmak ve papatya çayı gibi uykuya geçişi kolaylaştırıcı bir bitki çayı tercih etmek gerekiyor.

Beyni bloke eden gıdalardan uzaklaşın

Paketli, işlenmiş, dondurulmuş, hazırlanması kolay yemekler gibi sadece yüksek yağlı ve şekerli, besin açısından fakir yiyecek seçeneklerini yemenin tuzağından kaçınmaya çalışın. Sindirmek için ek zaman ve enerji gerektiren kurabiye ve kek gibi beyaz undan yapılmış gıdalardan; çikolata, tatlı ve şeker gibi rafine şeker bakımından yüksek ürünlerden ve pirinç, patates gibi karbonhidrat oranı yüksek besinlerden de uzak durun. Bunlar kan şekerinde ani iniş çıkışlar yaparak beyni bloke ediyor ve sizi çalışamaz hale getiriyor.

Süper besinlere yönelin

Bu kritik dönemde hem bağışıklığınızı güçlendirerek hastalanmanızı önleyecek hem de stres yönetiminizde size destek sağlayacak C vitamini açısından zengin süper besinlere yönelin. Portakal, yaban mersini, çilek, kivi ve taze veya kuru kuş üzümü bunlara örnek olabilir. Uyanıklık hissi veren ve hafıza gelişimini artıran B6 ve B12 vitamini açısından zengin brokoli, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzelere de bu dönemde mutfağınızda yer açın. Günde yaklaşık 1-2 litre su tüketimini sağlamak için çalışma masanızda su şişesi bulundurmayı da ihmal etmeyin. Çünkü yeterli su tüketmemek yorgunluk, unutkanlık ve halsizliğe yol açarken; suyun yeterli miktarda içilmesi ise beynin bilgiyi işleme hızını artırıyor.