Manşetlerden 70 yılın öyküsü

Yazarımız Sami Kohen, 1950’de Yeni İstanbul, 1952’de İstanbul Ekspres’te birlikte çalıştığı yakın dostu Abdi İpekçi ile Haziran 1954’te el sıkışarak Milliyet’e adım atmıştı. Kohen, 1958’de Milliyet adına ABD’ye giderken, İpekçi bizzat havalimanına kadar gelerek arkadaşını uğurluyordu. İpekçi’ye 1 Şubat 1979’da düzenlenen alçak suikasta kadar iki dostun birlikteliği Milliyet çatısı altında devam etmişti.











MİLLİYET 70. kuruluş yıldönümü etkinliklerinden biri olarak bugün sizlere, gazetenin manşetleri ile, 1950’den beri Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olayların bir özetini sunuyor.

Son 70 yıl Türkiye ve dünya tarihinin en hareketli ve etkileyici dönemlerinden birini oluşturuyor. MİLLİYET yayınlanmaya başladığı günden itibaren tarihe adeta tanıklık yapmış, yakından izlediği gelişmeleri okurlarına günü gününe aktarmıştır.

Elinizdeki bu ek, ana başlıklarıyla bütün bu olup bitenleri kısaca gözlerinizin önüne seriyor.

Topluca bakıldığında bu uzun listedeki olayların önemini daha iyi anlamak mümkün.

Türkiye’de 1950’de demokratik rejime geçiş ile yeni bir dönem açıldı... Sonraki yıllarda iyi ve kötü pek çok olay gerçekleşti: Kalkınma hamleleri, dünyaya açılma, yeni ittifaklar, ekonomik ve sosyal gelişme... Diğer yandan darbeler, geçici de olsa askeri yönetimler, ekonomik krizler, toplumsal gerginlikler, terör dalgası, siyasi cinayetler, büyük depremler...

Dünyada da 1950 adeta yeni bir milat oldu.

Başta barış ve iş birliği yönünde atılan adımlardan sonra, özellikle Avrupa’da 2. Dünya savaşının yaraları sarılırken refah düzeyi yükseldi... Asya ve Afrika’da kolonyal yönetimler sona erdi, birçok ülke bağımsızlığa kavuştu... En önemlisi bu döneme damgasını vuran olay, teknoloji alanındaki büyük hamledir. Bu hamle, uzay yolculukları ve Ay’a iniş ile taçlandı. Bu arada iletişimden ulaşıma, bilimden sanata kadar gerçekleşen yenilikler, evrensel çapta günlük yaşamı etkiledi...

Buna karşılık dünyada da bu zaman zarfında çok kötü olaylar oldu: Asya’dan Ortadoğu’ya Afrika’dan Latin Amerikaya kadar yer yer bölgesel veya yerel savaşlar, katliamlar, terör saldırıları, suikastlar... Ayrıca askeri darbeler, kanlı ihtilaller, istila ve işgaller, ekonomik krizler ve sosyal çalkantılar...

İşte MİLLİYET’in manşetlerinden olup bitenlerin özetinin özeti...

Bu ek, aynı zamanda gazetemizin 70 yıllık başarı öyküsünü yansıtıyor.

Bu gazetede 66 yıldan beri kesintisiz çalışan bir duayen olarak şunu söyleyebilirim: MİLLİYET bu başarısını, kendisine özgü kimliği, yaratıcılığı yenilikçiliği ve dürüstlüğü ile kazandığı güven ve itibar sayesinde elde edebilmiştir.

70 yıl sonra bugün de aynı yolda ilerlemeye kararlıdır.