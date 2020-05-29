Glütensiz kıtır krakerler

Bu krakerleri uzun zamandan beri çok severek yaparım. Özellikle ekmeği bırakmak isteyenlere, sabah kahvaltıda veya ara öğünlerde iyi bir eşlikçi oluyor. Ben karabuğday unu kullandığım için glütensiz ama dilerseniz tam buğday unu, siyez ununu da aynı oranda kullanarak yapabilirsiniz.

Yine glütensizlerden kinoa unu bu tarifte bire bir ölçüye denk gelir.











Malzemeler:

1.5 su bardağı karabuğday unu n 1 yumurta n 2 yemek kaşığı zeytinyağı n 2 yemek kaşığı su



Tuz n Süslemek için susam ve çörek otu



Malzemelerin hepsini yoğurun. Biraz ele yapışan bir hamur oluyor. Hamuru yağlı kâğıt serili tepsiye koyuyorum. Üstüne bir kat daha yağlı kâğıt seriyorum ki hamur merdaneye yapışmasın. Merdaneyle açtım. Ne kadar ince olursa, o kadar kıtır oluyor.



Hamuru açınca mutlaka kesiyorum. En son da susam ve çörek otu serpip 170 derece turbo fırında pişirdim. Ortalama 25 dakika sürüyor ama her fırın farklı olduğundan gözlemleyerek pişirmenizi öneririm.