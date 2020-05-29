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Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

sema@semaozpekmezci.com

Glütensiz kıtır krakerler

29 Mayıs 2020

Bu krakerleri uzun zamandan beri çok severek yaparım. Özellikle ekmeği bırakmak isteyenlere, sabah kahvaltıda veya ara öğünlerde iyi bir eşlikçi oluyor. Ben karabuğday unu kullandığım için glütensiz ama dilerseniz tam buğday unu, siyez ununu da aynı oranda kullanarak yapabilirsiniz.
Yine glütensizlerden kinoa unu bu tarifte bire bir ölçüye denk gelir.

Glütensiz kıtır krakerler



Malzemeler:

1.5 su bardağı karabuğday unu n 1 yumurta n 2 yemek kaşığı zeytinyağı n 2 yemek kaşığı su

Tuz n Süslemek için susam ve çörek otu

Malzemelerin hepsini yoğurun. Biraz ele yapışan bir hamur oluyor. Hamuru yağlı kâğıt serili tepsiye koyuyorum. Üstüne bir kat daha yağlı kâğıt seriyorum ki hamur merdaneye yapışmasın. Merdaneyle açtım. Ne kadar ince olursa, o kadar kıtır oluyor.

Hamuru açınca mutlaka kesiyorum. En son da susam ve çörek otu serpip 170 derece turbo fırında pişirdim. Ortalama 25 dakika sürüyor ama her fırın farklı olduğundan gözlemleyerek pişirmenizi öneririm.

Sema Özpekmezci

Sema Özpekmezci

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