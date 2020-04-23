23 Nisan etkinlikleri

Acaba 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde nasıl kutlanır?

1. Haydi, bayrak yapalım!

Boş bir beyaz kağıdı düz bir zemine koy. Orta kısma bir ay bir de yıldız çiz. Ay ve yıldızın dışında kalan kısımları kırmızı boya kaleminle boya. Farklı boylarda bir sürü bayrak yapabilirsin.

2. Evi bayraklarla süsleyelim!



Bunun için yaptığın bayraklar, ip ve şeffaf bant gerekecek. İstersen yaptığın küçük bayrakları iple yan yana geçirerek kapının üst kısmına yapıştırabilirsin. Büyük bayrakları büyüklerin de yardımıyla camlara yapıştırabilirsin.

3. İstiklal Marşı’nı el yazımızla bir kağıda yazıp kapımıza asalım.



Değerli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış İstiklal Marşı’nı güzel bir el yazısıyla yazarak kapına asabilir hatta anne ve babana marşımızı seslendirebilirsin.

4. Bir 23 Nisan şiiri ezberleyelim ve ailemize okuyalım.

O kadar güzel 23 Nisan şiirleri var ki. İçlerinden birini seçip ezberleyebilir, ailene bu şiiri okuyabilirsin.

5. Bu bayram senin, o yüzden eğlenmelisin.

Çocuklara armağan edilmiş bir bayram bu. O yüzden oyun, eğlence ve dans ile dolu bir gün seni bekliyor. Önce sevdiğin bir şarkıyı aç ve doyasıya dans et. Sonra istediğin oyunları oyna. Son olarak ailenle güzel bir çizgi film ya da çocuk filmi seyredebilirsin.

6. Anne ve babanın çocukluk anılarını öğrenmek için onlara aşağıdaki soruları sorabilirsin.

Çocukken en sevdiğin yemek neydi?

Çocukken en sevmediğin yemek neydi?

Yaptığın en büyük yaramazlığı hatırlıyor musun?

Büyüdüğünde ne olmak isterdin?

Tekrar çocuk olsan neler yapmak isterdin?

23 Nisan hakkında neler düşünüyorsun?