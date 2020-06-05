Duyusal oyun: Göldeki balıklar

MALZEMELER

Balıklarımız için tuvalet kağıdı rulosu adeti ne kadar çok olursa o kadar eğlence artar.

📌mıknatıs

📌ataş

📌oynar göz

📌pastel boya veya sulu boya

📌makas

📌yapıştıcı

📌çubuk ve ip

YAPILIŞI

Önce tuvalet kağıdı rulolarının üzerine bastırıyoruz. Kenarlarına sivri kısmı içe bakacak şekilde üçgen çiziyoruz. Bu alan balığımızın kuyruk kısmı olacak. Büyüklüğü size kalmış. Ancak üçgenin uçları birbirine değerse kopar.

Kuyrukları hazırladıktan sonra baş kısmını oval bir şekilde keserek kare olan yerleri düzenliyoruz. Tüm balıklar hazır olunca istediğimiz şekilde boyuyoruz. Boyanın ardından ağız kısmına 2 tane ataş geçiriyoruz (bu mıknatısın yapışacağı alan). Oynar gözlerini her balığa bir adet olacak şekilde yapıştırıp oltamıza geçiyoruz.

Bir çubuk kuru bir dal veya oklavaya bir ip ya da rafya bağlayıp ipin uç kısmına mıknatısı yapıştırıyoruz artık balıklar tutulmaya hazır 🎣

OYUN AKTİVİTESİ

Balıklarımızı hazırladıktan sonra altına mavi bir çöp poşeti sererek göl oluşturuyoruz başımıza bir şapka elimize bir kova alarak kırmızı balık şarkısıyla drama ediyoruz. Anne ve babamızla da bu keyifli oyunu devam ettirebilirsiniz.