Kartondan Araba Yapımı: Karton İle Oyuncak Araba Nasıl Yapılır?

Karton kullanarak bir şeyler üretmek için birçok farklı yöntem bulunuyor. Özellikle çocukların kendileri için oynayabilecekleri oyuncaklarını, kendi elleri ile yapabilecekleri çok sayıda yöntem bulunur. Kartondan yapılabilecek olan faaliyetlerden biri de oyuncak araba yapımıdır. Kartondan araba yapımı oldukça basit ve zevklidir. Şimdi bu yazımızdaki adımları takip ederek kolayca kartondan oyuncak araba yapabilirsiniz.



Kartondan Oyuncak Araba Malzemeleri

● Büyük mukavva ya da karton

● Boş tuvalet kağıdının rulosu

● Sulu boya, akrilik ya da pastel boya

● Süslü kağıtlar ya da el işi kağıdı

● Raptiye

● Makas

Kartondan Oyuncak Araba Nasıl Yapılır?

● İlk adımda rulo isteğe bağlı olan renklerde boyanır. Pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek için iki kat boyama yapılabilir. Birden fazla sayıda oyuncak araba yapmak için farklı renkler kullanılabilir.

● Arabaların tekerlekleri için de en azından 4 cm çapa sahip olan yuvarlaklar kartona çizilir ve kesilir. Bunu karton ya da mukavvaya yapabilirsiniz. Her araba için 4 adet tekerlek yapılmalıdır.

● Kesilen tekerlekler için iç kısmı beyaz renk dış kısmı siyah renk olacak şekilde boyama yapılır.

● Tekerlekler arabaların köşe kısımlarında raptiye ile sabitlenir.

● Rulonun orta kısmı ise kesilir ve çıkarılır.

● Araba şeklinin verilebilmesi için yuvarlak bir karton daha kesilir bu karton 2 cm çapında yapılabilir.

● Ardından kesilen bu yuvarlak kartona direksiyon şekli verecek şekilde boyama yapılır.

● Direksiyon hazırlanınca rulonun kesilmiş orta kısmına yapıştırıcı yardımı ile yapıştırılır.

● İstenildiği takdirde arabanın ön kısmına iki küçük yuvarlaklar kesilerek far şekli verilir. İki adet far arabanın önüne yapıştırılır.

● Sıra araba için yapılacak süslemelere gelmiştir.

● İsteğe ve hayal gücüne göre araba üzerine çeşitli şekiller çizilebilir, yapıştırma kağıtları yapıştırılabilirsiniz. İstenirse araba amblemi yapılabilir veya isim yazılabilir. İşte bu noktadan sonra kartondan oyuncak araba hazır.