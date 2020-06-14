Kutup yıldızı nedir? Kutup yıldızı hangi yönü gösterir, nasıl bulunur?

Cevap burada! O yıldızın adı kutup yıldızı. Dünyamızın Kuzey ve Güney kutup noktalarının üzerinde bulunan yıldızlara kutup yıldızı denirmiş. Bilim insanları ona Polaris diyormuş. Kutup yıldızı Küçükayı olarak adlandırılmış takımyıldızlarının en parlak olanıymış.

Kendi takımı içerisinde en parlak oymuş ama gökyüzünün en parlak yıldızı o değilmiş. Genelde gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan Çoban Yıldızı ile karıştırılırmış. Onun en büyük özelliği hep kuzeyi göstermesiymiş. Bu kuzey yarımküre için geçerliymiş. Eğer güney yarımkürede yaşamış olsaydık oradaki kutup yıldızı güneyi gösterecekmiş. Diyelim yönünü kaybettin ve gökyüzünde kutup yıldızını gördün. Onu takip ederek kuzeye doğru gidebilir, yolunu tekrar bulabilirsin.

Küçük Ayı takımyıldızları ailesinden olan kutup yıldızı, bizden 430 ışık yılı uzakta yer alıyormuş. Kocaman, sarı bir yıldız olan Polaris, Güneş’ten binlerce kat daha güçlüymüş.

Kutup yıldızını çıplak gözle bulabilmek için ufak bir tüyo:

Güneşin doğduğu yeri doğu, battığı yeri batı olarak belirleyip kuzeyini bulmalısın. Kuzeyde gördüğün parlak yıldızlardan biri de kutup yıldızıymış.