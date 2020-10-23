Neden horlarız?
Horlamak çoğu insanın uykusunda yaptığı şeylerden biridir. Bazen yanımızda biri horlarken uykumuz kaçabilir ya da uyumamıza engel olabilir. Peki, o kişi bunu bilerek mi yapıyor? İnsanlar neden horlar?
Yaptığımız araştırmaya göre:
Burnumuzdan ya da ağzımızdan nefes alıp verirken akciğerlerimizle bu organlarımız arasında bir hava akımı olurmuş. Bu akım sırasında nefes alıp verirken bir ses çıkarmış. Mesela koşarken nefes alıp verme sesimiz yükselirmiş. Bunu sen de rahatlıkla duyabilirsin.
Nedeni ise havanın burnumuzun içinde ağızdan daha hızlı hareket etmesi ve burun ve ağızdaki dokuların titreşim yaşamasıymış.
Uyurken ise boğazımızın arkasındaki bölge daralır ve bu küçük açıklıktan hızlı geçen hava, açıklığı çevreleyen dokuların titreşmesine neden olabilirmiş. Bu da horlamaya neden olurmuş.
“Horlamanın nedenleri nelermiş?” dersen aşağıda cevabı bulabilirsin:
Aşırı beslenme
Hareketsizlik
Ağızdan nefes alıp verme
Alkol
Sigara
Çeşitli ilaçlar
Yatış şekli ve yatak
Alerji
Burun tıkanıklığı