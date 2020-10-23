Neden horlarız?

Yaptığımız araştırmaya göre:

Burnumuzdan ya da ağzımızdan nefes alıp verirken akciğerlerimizle bu organlarımız arasında bir hava akımı olurmuş. Bu akım sırasında nefes alıp verirken bir ses çıkarmış. Mesela koşarken nefes alıp verme sesimiz yükselirmiş. Bunu sen de rahatlıkla duyabilirsin.

Nedeni ise havanın burnumuzun içinde ağızdan daha hızlı hareket etmesi ve burun ve ağızdaki dokuların titreşim yaşamasıymış.

Uyurken ise boğazımızın arkasındaki bölge daralır ve bu küçük açıklıktan hızlı geçen hava, açıklığı çevreleyen dokuların titreşmesine neden olabilirmiş. Bu da horlamaya neden olurmuş.

“Horlamanın nedenleri nelermiş?” dersen aşağıda cevabı bulabilirsin:

Aşırı beslenme

Hareketsizlik

Ağızdan nefes alıp verme

Alkol

Sigara

Çeşitli ilaçlar

Yatış şekli ve yatak

Alerji

Burun tıkanıklığı